Sempre molto social Tommaso Zorzi che ha attirato l’attenzione dei fan per alcuni messaggi e anche per le sue ultime foto…

Ritorno in tv o nuovo progetto lavorativo? Tommaso Zorzi ha voluto condividere con i fan alcuni momenti della sua vita suscitando grande attenzione. Per molti, infatti, il noto conduttore e influencer sarebbe pronto a tornare sul piccolo schermo con un nuovo progetto. Un po’ “come Barbara D’Urso”, come hanno sottolineato diversi utenti.

Attraverso le sue stories su Instagram, Zorzi ha condiviso quelli che sono sembrati ai suoi fan i nuovi progetti. “Oggi per me è il primo giorno di scuola”, ha scritto il ragazzo. Proprio questa sua frase ha subito suscitato l’interesse di tanti utenti che l’hanno immediatamente paragonato ad una nota conduttrice alle prese con un cambio vita lavorativa importante: Barbara D’Urso. “Come Barbara D’Urso torni a scuola?”, hanno scritto diversi fan di Tommaso.

Altri, invece, sembrano stati attirati da un altro dettaglio. Quale? I capelli del giovane che, a quanto pare, mostrerebbero, secondo loro, i primi segni di invecchiamento.

Infatti, proprio Zorzi ha condiviso uno screen di un messaggio ricevuto: “Amo comunque quel capello brizzolato è da acchiappo”. Peccato che il commento ad un suo selfie allo specchio non gli sia esattamente piaciuto: “BRIZZOLATO?”, ha replicato l’influencer facendo capire di non aver approvato.

Nelle stories successive, però, l’attenzione è andata su altri argomenti come il traffico di Milano: “Io giuro che non capisco l’urbanistica di Milano. Io che giro in motorino rischio tipo la vita 15 volte al giorno. Se non sei in macchina è veramente pericoloso. Le nuove strade che hanno fatto sono una roba. O ci vogliono decimare (ride ndr)… se no non si capisce”.

