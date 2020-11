Cyber Monday 2020: da Amazon a IBS, tutti i siti su cui cercare le migliori offerte nel lunedì di sconti che segue il Black Friday e chiude il weekend più atteso dell’anno.

C’era una volta il Cyber Monday, il lunedì più atteso dagli amanti della tecnologia. Fino a qualche anno fa, il lunedì che segue il weekend del Black Friday era infatti dedicato ai super sconti esclusivamente sui prodotti di elettronica. Oggi le cose sono però diverse, e il Cyber Monday 2020 è a tutti gli effetti una giornata ‘clone’ del Black Friday, con offerte su ogni genere di articolo e sconti a volte anche più convenienti! Ma quali sono i siti dove poter cercare le offerte da non farsi sfuggire? Scopriamoli insieme.

Cyber Monday 2020: Amazon e non solo

Come sempre, i siti più affidabili tra quelli in cui poter cercare le migliori offerte sono Amazon e eBay, i più adatti per soddisfare ogni esigenza di acquisto, dai prodotti per la casa all’elettronica, dall’abbigliamento fino a profumi e prodotti per la cura della persona.

Shopping online

Per quanto riguarda i soli prodotti di elettronica, quelli tipici del Cyber Monday, ovviamente vanno tenute d’occhio le grandi catene di distribuzione, come Euronics, Unieuro e MediaWorld, oltre a un colosso dell’ecommerce come ePrice.

Tanti sconti anche nei negozi specializzati nell’abbigliamento, come Asos, con sconti fino al 70%, e Zalando, che propone il codice promozionale CYBER2020 per avere il 20% di sconto sui prodotti nel catalogo, anche quelli già scontati. Per l’attrezzatura sportiva occhio al sito di Decathlon, che propone come sempre offerte molto interessanti.

Sconti molto importanti anche sui principali siti di profumerie e trucchi online, tra cui Sephora e Douglas, mentre per trovare regali di Natale originali occhio a Etsy. Se infine si preferisce puntare sulla lettura, il sito che fa per noi potrebbe essere quello di IBS.

Cyber Monday: gli sconti sono reali?

Ma il ‘lunedì cibernetico‘ (come il Black Friday) è davvero conveniente? Nella maggior parte dei casi sì. Bisogna però fare attenzione ai prezzi che si trovano su internet e che possono variare facilmente. Per verificare se uno sconto è reale o meno basta fare un giro sui siti dei competitor per verificare il prezzo effettivo di un prodotto.

Se hai poi qualche dubbio su un acquisto da effettuare su Amazon, esistono dei siti che permettono di verificare l’andamento dei prezzi su un prodotto. Tra questi Camelcamelcamel o Keepa.