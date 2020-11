Una lista di gadget che aiutano a dormire e a risolvere i problemi di insonnia nell’era del Covid: dal massaggiatore oculare al robot per il sonno.

Tra i tanti problemi relativi alla quarantena da Covid-19 c’è anche un’esplosione dei disturbi del sonno. L’insonnia da Covid è un’incubo che ci insegue da vicino, rovinando le nostre notti e rendendo i nostri giorni meno produttivi. Non a caso in questo periodo l’Associazione italiana di medicina del sonno ha attivato un punto di ascolto per cercare di aiutare chi si trova ad affrontare questi problemi.

Ma anche la tecnologia ci viene incontro in questi casi per cercare di ritrovare il sonno dei giorni migliori, attraverso una serie di soluzioni e gadget disponibili sul mercato a prezzi accessibili. Scopriamo alcuni dei più efficaci!

Gadget per dormire e combattere l’insonnia

Se per dormire fai uso della mascherina per coprire gli occhi, non sarà difficile abituarsi al massaggiatore oculare, un dispositivo che, grazie alle vibrazioni, garantisce un massaggio confortevole agli occhi e permette di alleviare l’affaticamento mentale, favorendo il sonno.

Un’altra soluzione molto efficace e tecnologicamente avanzata sono gli headband, fasce per la testa che raccolgono miliardi di dati dal nostro corpo e tengono traccia del nostro sonno, di quanto dormiamo e di come dormiamo, per aiutarci a migliorare il nostro riposo. Stesso discorso per gli healthwatch, degli orologi che controllano il nostro sonno e ci permettono di risolvere i problemi di stress.

Dormire serenamente con Magnesio Supremo Notte

Una soluzione alternativa, ma spesso molto efficace, è quella che arriva dai generatori di rumore bianco, ovvero degli apparecchi che isolano dai rumori esterni creando l’ambiente ideale per prevenire l’insonnia.

Se poi l’insonnia e figlia di uno stress eccessivo, può essere utile combatterla anche da svegli, con pen display che ci permettono di dare sfogo alla nostra immaginazione, creando disegni, dipinti e bozzetti di vario genere, proprio come dei block notes analogici.

ragazza mascherina per dormire

Esistono poi le mascherine bluetooth, delle mascherine che non solo ci permettono di isolarci dalla luce esterna, ma contemporaneamente di ascoltare anche una playlist utile per rilassarci.

Ultimo, ma non ultimo, potrebbe essere necessario un robot per dormire. Di cosa si tratta? Non di un cuscino, ma di un particolre gadget tecnologico che può essere abbracciato, in quanto ergonomico. Stando a contatto col nostro corpo, ci aiuta a regolare la respirazione, garantendoci un sonno sereno.

Consigli per dormire bene e combattere l’insonnia

Complice la quarantena da Covid, molte persone si sono ritrovate a dover affrontare improvvisamente disturbi del sonno. Come fare per sconfiggere l’insonnia? Ci sono alcune pratiche che possono aiutarci a risolvere i problemi senza alcun aiuto esterno, con consigli da seguire dedicati.

Sarebbe necessario mantenere un corretto ritmo sonno-veglia. Andare a dormire tardi, o svegliarci in un orario diverso dal solito, o ancora godersi un sonnellino pomeridiano, rischia di stravolgere completamente il nostro bio-ritmo, creandoci problemi inaspettati. Meglio rispettare gli orari abituali, o crearsi una nuova routine. Inoltre, è sconsigliato utilizzare dispositivi elettronici per l’intrattenimento prima di andare a letto. È infatti risaputo che l’esposizione alla luce blu ha un impatto negativo sul nostro rilassamento.