Gli sconti del “Venerdì Nero” terminano, ma c’è ancora tempo grazie al Cyber Monday: ecco che cos’è e come funziona l’ultimo giorno di offerte!

A novembre arriva il Black Friday e la febbre degli sconti e degli acquisti conosce un vertice da capogiro. Ma per i ritardatari, e anche per gli amanti dell’elettronica, c’è ancora tempo fino al cosiddetto Cyber Monday. Di che cosa si tratta e di cosa stiamo parlando nello specifico? Ecco le differenze (e le similitudini) rispetto al Venerdì Nero!

Cyber Monday: che cos’è?

Per chi ancora non ha approfittato degli sconti del Black Friday – la ricorrenza del venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento americano – non c’è pericolo! Per i ritardatari, infatti, l’ultimo giorno per approfittare delle offerte dei principali siti di e-commerce, ma anche di negozi tradizionali, è il lunedì seguente, il Cyber Monday.

Questo evento è stato sviluppato proprio per la vicinanza al Black Friday, in particolare il termine è stato coniato da Ellen Davis e da Scott Silverman, della National Retail Federation americana. il suo effettivo debutto nel mondo del marketing e degli acquisti è datato 2005, quando sul sito Shop.org è stato fatto un comunicato stampa dal titolo, appunto, “Cyber Monday.

Shopping

Il denominatore comune, però, è sempre quello: lo shopping sfrenato per via degli sconti e le offerte su migliaia di prodotti. Che differenza c’è tra Black Friday e Cyber Monday? A parte il giorno, la differenza più sostanziale è che gli sconti del lunedì saranno prevalentemente su prodotti di elettronica, cioè elettrodomestici, tv, smartphone, computer e accessori vari, anche se negli ultimi anni le offerte andavano anche a coprire anche altre categorie.

L’origine del Cyber Monday

Un’altra differenza è legata ai negozi online: erano infatti questi che aderivano più frequentemente al Cyber Monday, il “Lunedì Virtuale”. Questa consuetudine è entrata in vigore a partire dal 28 novembre 2005 su Internet, a opera di un sito di e-commerce americano non ben specificato. Negli anni poi altri siti di e-commerce, in particolare Amazon, hanno adottato questa consuetudine, naturale proseguimento del Black Friday.

