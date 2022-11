L’acronimo STEM è utilizzato per indicare discipline scientifico-tecnologiche e i relativi percorsi di studio.

STEM è un acronimo inglese che sta per science, technology, engineering and mathematics. Questo termine è usato per indicare dunque specifiche discipline scientifiche e tecnologiche di grande rilevanza nel mondo della scuola. In Italia ancora oggi non tutti sanno cosa vuole dire questa parola e per questo abbiamo deciso di spiegarla dettagliatamente.

Il significato di STEM

L’acronimo inglese STEM sta ad indicare science, technology, engineering and mathematics. Questo termine, dunque, è utilizzato quando si parla di discipline scientifico-tecnologiche quali scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. In italiano l’acronimo in questione viene a volte sostituito dall’acronimo STIM dove la “I” sta per “ingegneria”.

Originariamente è stato Peter Faletra a suggerire di sostituire il precedente acronimo SMET con quello attuale. Successivamente, questo acronimo ha iniziato a diffondersi in seguito alla conferenza della National Science Foundation statunitense organizzata dalla futura direttrice della NSF Rita R. Colwell.

La classificazione dei corsi di studio e degli insegnamenti di questo tipo ha delle implicazioni in vari ambiti. Pur riguardando principalmente l’educazione, infatti, coinvolgono in alcuni Stati anche l’immigrazione, la lotta alla disparità di genere e la difesa.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici che ci aiuteranno a capire nel dettaglio cosa vuole dire questo acronimo:

“Gli insegnamenti STEM riguardano scienza, tecnologia, ingegneria e matematica: queste discipline hanno un valore davvero enorme nel presente”.

“Le discipline STEM sono molto importanti e per questo motivo è necessario dargli il giusto valore a scuola”.

“DSGA e STEM sono due acronimi del mondo della scuola, li conosci?”.

