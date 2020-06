Council of Dads: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV

Basata sull’omonimo romanzo di Bruce Feiler, Council of Dads è una serie TV che ha avuto un grande successo negli Stati Uniti: ecco la trama e il cast.

Tra le novità del 2020, per quanto riguarda il palinsesto di Canale 5, c’è anche la serie TV Council of Dads. Prodotto negli Stati Uniti, oltreoceano, dove è trasmessa dalla rete NBC, ha avuto un buon successo di pubblico e nell’estate 2020 esordirà anche in Italia. La prima stagione è composta da soli sei episodi. La serie TV è basata sull’omonimo romanzo del 2010 dello scrittore americano Bruce Feiler. Vediamo ora la trama, le anticipazioni e il cast di Council of Dads.

Council of Dads: le anticipazioni e la trama della serie TV

La storia raccontata in Council od Dads è quella della famiglia Perry. Scott Perry è un malato terminale di cancro, sa che presto morirà, per questo motivo insieme alla moglie Robin, crea una sorta di “consiglio dei papà” reclutando i tre suoi amici più stretti e fidati, che faranno da figure paterne per i suoi cinque figli. Dopo la morte di Scott Parry, la nuova famiglia allargata prenderà vita.

Non appena la serie TV andrà in onda su Canale 5 scopriremo se avrà lo stesso successo avuto in America.

Council of Dads: il cast della serie TV

A interpretare il ruolo di Scott Perry è Tom Everett Scott, attore che tante volte abbiamo visto anche sul grande schermo: tra i film in cui ha recitato ci sono anche La La Land e The Last Word.

I veri protagonisti di Council of Dads sono però Sarah Wayne Callies, che interpreta Robin, la moglie di Scott, Michelle Weaver, Emjay Anthony, Thalia Tran, Blue Chapman, che interpretano i ruoli dei figli di Scott, Lily Perry, Theo Perry, Charlotte Perry, JJ Perry.

Completano poi il cast della serie TV Clive Standen, J. August Richards, Steven Silver e Michael O’Neill.

