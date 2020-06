Film in uscita al cinema nell'autunno del 2020: da Freaks Out a Diabolik

La 01 Distribution ha annunciato la lista del nuovi film che farà uscire nelle sale cinematografiche dal prossimo mese di settembre.

Il 2020 è stato, fino a questo momento, un anno molto complicato per il mondo del cinema: a causa dell’emergenza Coronavirus si sono dovuti interrompere le riprese di molti film, le varie sale cinematografiche presenti in Italia sono state costrette a chiudere e l’uscita delle varie pellicole è stata rimandata. Ora, però, anche questo settore sta cercando di tornare alla normalità: è così che la 01 Distribution ha ora annunciato quali film arriveranno nei cinema nella seconda parte del 2020, a partire da settembre.

Film in uscita al cinema nell’autunno 2020

Il 24 settembre sarà il giorno dell’uscita de Il giorno sbagliato, il nuovo film con protagonista Russel Crowe, Qualche giorno dopo, per l’esattezza l’8 ottobre, arriva invece la commedia Divorzio a Las Vegas che ha come protagonista Andrea Delogu: per la conduttrice si tratta dell’esordio sul grande schermo.

Andrea Delogu

Nella seconda parte del 2020 tornerà poi al cinema anche il regista Nanni Moretti con il suo nuovo film: Tre piani. Ma sarà possibile vedere anche l’opera di Gabriele Salvatores dedicata all’Italia durante i mesi dell’epidemia: Viaggio in Italia.

Fra i film in uscita ci sono poi anche Notturno, The Turning – La casa del male e Spiral – L’eredità di Saw, After 2, Miss Marx, Volevo nascondermi, Qui rido e Il cattivo poeta, nel quale Sergio Castellitto interpreta Gabriele D’Annunzio (il film uscirà il 5 novembre).

Le due pellicole della O1 Distribution più attese sono però Freaks out e Diabolik. L’uscita della prima è in programma il 16 dicembre: il regista è Gabriele Martinetti e il film è ambientato durante la seconda guerra mondiale, i protagonisti sono un gruppo di uomini e donne che lavorano in un circo e che hanno dei poteri.

Diabolik uscirà invece il 31 dicembre e ha come protagonisti Luca Marinelli nei panni del celebre ladro e Miriam Leone in quelli di Eva Kant. Il fil è ambientati tra gli anni ’60 e ’70.

Fonte foto: https://www.facebook.com/01distribution/