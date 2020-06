Chassidismo: cos’è e le serie tv dove ritrovarlo

Il chassidismo è un movimento ebraico. In Italia non sono presenti comunità chassidiche ma in America sì. Regole e dettami da rispettare ecco quali sono.

Una filosofia ma è anche un vero e proprio movimento di massa: stiamo parlando del chaddisimo ebraico che si basa sul rinnovamento spirituale dell’ebraismo ortodosso. Dove ha preso origine? È presto detto in Polonia, a partire dal diciottesimo secolo. Rigide regole da seguire e usanze che spesso cozzano con la visione 2.0 del mondo. Della filosofia chassidica sono tante le cose da sapere.

Chassidismo: cos’è e quali sono le regole

Sembra una realtà tanto lontana da noi e alcuni non ne conoscono neanche l’esistenza. Stiamo parlando del chassidismo, movimento ebraico che è presente in quasi tutte le parti del mondo. Negli Stati Uniti, inoltre, è presente anche una vera e propria setta, la comunità degli Skver. Secondo i racconti, di chi ne ha fatto parte, qui sarebbe addirittura proibito leggere libri, ascoltare la radio e documentarsi tramite un giornale.

Tutto questo viene raccontato in un libro dal titolo Indietro non si torna, scritto da Shulem Deen, nato da genitori che avevano deciso di abbracciare la religione chassidica e tutte le sue regole. Dopo essersi ribellato a tutte quelle regole e aver scoperto il mondo esterno, Deen ha deciso di abbandonare quella comunità.

Unorthodox: la serie tv che parla del chassidismo

Si chiama Unorthodox ed è la serie tv, targata Netflix, che ha deciso di puntare i riflettori sul movimento chassidico. Le donne sono costrette a rasarsi i capelli e a portare una parrucca, nella maggioranza dei casi si attuano matrimoni combinati e spesso gli sposi si conoscono il giorno delle nozze.

Ma non è tutto. Il giorno di riposo è il sabato, detto anche Shabbat. Durante questa giornata i devoti non devono compiere 39 azioni ritenute indegne. Bisogna studiare il Talmud e conoscerne le regole da seguire. Inoltre alle donne non è vietato lavorare, purché si occupino della famiglia.

