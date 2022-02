Siete alla ricerca di ispirazioni per scegliere i costumi di carnevale per bambini? Ecco tante idee a cui potete ispirarvi!

Carnevale si avvicina e i vostri bimbi non hanno ancora scelto da cosa travestirsi? Dalle maschere classiche e intramontabili fino alle ultime novità, vediamo tante idee tra cui scegliere per i costumi di carnevale per bambini.

Vestiti di carnevale per bambini

Dopo aver visto alcune delle più belle idee da selezionare per i vestiti di carnevale per neonati, vediamo a quali possiamo ispirarci per i più grandicelli. Sicuramente in cima alla lista ci sono anche quest’anno i costumi di carnevale ispirati ai personaggi dei cartoni e, in particolar modo ai supereroi. Ecco alcuni di quelli che vanno per la maggiore: Spiderman, Batman, Hulk, Capitan America, Iron Man, Flash, i Power Rangers, Black Panther, Thor, Occhio di falco.

bambini travestiti per carnevale

Non dimentichiamo che anche i villain hanno il loro fascino, per fare qualche esempio ci sono anche costumi di Joker e Thanos. Oltre al mondo dei supereroi, ci sono anche molte altre idee che possiamo trarre dai cartoni animati e dalle serie tv del momento. In particolare qualche esempio è dato dai costumi ispirati a Squid Game, ma anche cartoni come Paw Patrol, PJ Masks e Lego Ninjago.

Vestiti di carnevale per bimba

Vediamo le ultime tendenze in fatto di costumi per le bambine. Ancora una volta il mondo dei cartoni animati è quello da cui si può trarre maggiore ispirazione, per esempio con un costume di Mirabel, la protagonista di Encanto, il recente film Disney. Sempre dai cartoni, accanto ai classici come Minnie e Paperina, ci sono poi i personaggi di Miraculous come Ladybug, ma anche Gufetta dei PJ Masks. Dal mondo dei supereroi abbiamo Catwoman, Wonder Woman, Capitan Marvel, Supergirl, Black Widow.

Mentre da quello delle protagoniste dei film Disney: Frozen, Belle, La Sirenetta, Biancaneve, Cenerentola, Merida di Ribelle, Aurora, Rapunzel, Pocahontas, Mulan, Jasmine, Vaiana di Oceania. Chi ha detto che tutte le bimbe debbano travestirsi da principesse o eroine? Anche in questo caso c’è un’ampia scelta tra i villain, per esempio Harley Quinn, Poison Ivy, Malefica, Crudelia Demon.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG