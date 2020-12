Carnevale significa gioia e divertimento per grandi e piccini: per questo oggi vediamo come scegliere i vestiti di carnevale per i neonati.

Quando i bambini iniziano a crescere entrano nel pieno dei festeggiamenti e sono loro stessi a scegliere cosa indossare a Carnevale. La scelta dei vestiti di Carnevale per i neonati spetta, invece, ai genitori e nondimeno rappresenta un’occasione per divertirsi con tutta la famiglia. Vorreste scegliere un costume di Carnevale da neonato che renda questo momento indimenticabile, specie per il suo primo Carnevale? Ci sono tante idee a cui ispirarsi per un vestito a tema, tra i costumi già pronti e quelli che potete provare a realizzare da soli se sapete lavorare a maglia o all’uncinetto. Vediamo le più originali.

Costumi di carnevale per neonati: idee da fare a mano

Se amate il cucito e siete anche brave a realizzare accessori con i ferri o all’uncinetto potete sfruttare le vostre abilità per creare un vestito su misura per il vostro bambino. Ad esempio potreste travestire il vostro piccolo da simpatico coniglietto, leoncino o orsetto realizzando un cappellino a tema con l’uncinetto.

Neonato vestito da leone

Se invece volete utilizzare un cappellino, potete anche semplicemente decorarlo e fare lo stesso anche con le tutine. Ad esempio potreste usare del feltro per realizzare delle decorazioni, come le orecchie e il fiocco di Minnie per creare un bel costume di Carnevale da neonata. Anche la lana può aiutare per realizzare dei pon pon colorati da usare non solo per i cappelli, ma anche per simulare una codina.

Vestito carnevale neonati: idee da cartoni e fumetti

Una delle maggiori fonti di ispirazione per ogni vestito di carnevale per neonati è data senza dubbio dall’universo dei cartoni animati. Mentre i più grandi si rifanno ai personaggi del cinema, per i costumi dei piccini si attinge spesso agli amati classici della Disney. Oltre ai già menzionati Minnie e Topolino, altri personaggi intramontabili a cui potete ispirarvi per il carnevale sono senza dubbio quelli di Winnie the Pooh. Costumi da Tigro, Pimpi e Winnie stesso sono facilmente reperibili nelle taglie per neonati.

Anche il mondo dei supereroi, ad esempio quelli tratti dai fumetti Marvel e DC, mette davanti ad un ampio ventaglio di scelte. Capitan America, Batman, Superman: tra i tanti costumi a tema non resta che scegliere il preferito. Se poi avete più di un bimbo potete creare una vera e propria squadra di supereroi pronti a salvare l’universo con la loro gioia e tenerezza.