Avere una gravidanza senza sintomi è una condizione meno rara di quanto ci si potrebbe aspettare, scopriamo perché e come accade.

Alcune donne avvertono i primi segni e capiscono di essere incinte quasi subito, altre possono avere una gravidanza senza sintomi. Non esiste una gestazione che sia uguale ad un’altra, così come ogni donna è un individuo unico, la stessa caratteristica vale per ogni maternità.

La mancanza di sintomi nelle prime fasi non è affatto una condizione rara, mentre con l’avanzare della gestazione ci sono poi dei segni che diventano via via più evidenti. Ad esempio è difficile non accorgersi dell’aumento del pancione e dell’assenza prolungata delle mestruazioni. Tuttavia ci sono rare eccezioni in cui è capitato anche di arrivare al termine della gravidanza, senza esserne a conoscenza. Vediamo in quali casi può succedere, e quali sono i sintomi che non si presentano o non vengono colti.

Incinta senza sintomi: cosa succede?

L’arrivo dei primi sintomi della gravidanza varia molto da donna a donna, non esiste, quindi una regola ben precisa. Ci sono casi in cui si iniziano a percepire le prime sensazioni già appena qualche giorno dopo del concepimento. Altri, invece, in cui si ha un inizio della gravidanza senza sintomi.

Donna Letto Nausea

Il motivo è dovuto principalmente al fatto che molti sintomi sono meno comuni di quanto si crede. Ad esempio non sempre la gravidanza è caratterizzata da giramenti di testa, che in alcuni casi, tendono a non presentarsi proprio per tutto il corso dei nove mesi. Si tende inoltre spesso a dare per scontato l’arrivo della nausea. In alcune gravidanze, infatti, questo è un altro di quei segni che può non verificarsi.

Gravidanza senza sintomi: è possibile?

Tra gli altri sintomi che accompagnano le prime fasi di gravidanza ci sono di certo i cambiamenti ormonali che portano il corpo a subire dei veri e propri cambiamenti. L’aumento del seno è uno di questi, tuttavia è uno dei segni che può più facilmente passare inosservato, o non verificarsi. E per quanto riguarda i segni più evidenti, invece? È davvero possibile che non si verifichino?

È un dato di fatto che, durante la gestazione non si abbiano mestruazioni, tuttavia è anche vero che non tutte le donne hanno un ciclo regolare. Nell’eventualità in cui una donna abbia il ciclo irregolare e passi interi mesi senza mestruazioni, potrebbe quindi non accorgersi della loro assenza. Questo spiegherebbe i rari casi in cui si arriva a gravidanza inoltrata senza esserne consapevoli.