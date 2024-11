Cosa significa letsgosky? Il termine è in voga perfino tra i politici

Sapete cosa significa letsgosky? Il termine, partito dalla piattaforma Twitch, è entrato nel vocabolario di tutti, perfino dei politici.

Al giorno d’oggi è facilissimo passeggiare per le strade delle nostre città e sentire giovani o meno giovani pronunciare termini particolari e incomprensibili. Tra questi c’è la parola letsgosky, che all’apparenza sembra di origine inglese. Vediamo cosa significa e quando si usa.

Cosa significa letsgosky?

Da qualche tempo a questa parte, una nuova parola è entrata a far parte del vocabolario di giovani e meno giovani. Stiamo parlando del termine letsgoski, di cui esistono anche altre varianti ortografiche: letsgosky, letzgoski, lesgosky, lesgoski o lets gosky. Si tratta di un’espressione creata dal content creator Marino_ski, molto conosciuto sulla piattaforma Twitch.

Ma cosa significa letsgoski? Pur non avendo una definizione specifica, visto che non è un termine ufficiale della lingua italiana, possiamo comunque inquadrare il contesto in cui si usa. Serve, infatti, per esultare o trasmettere entusiasmo o good vibes.

In altre parole, letsgoski può essere inteso come sinonimo di espressioni come: avanti così, alla grandissima, evvai, andiamo e via dicendo. Quanti utilizzano questo termine, quasi sempre abbinano un particolare gesto della mano: pugno chiuso e pollice e mignolo aperti, a mo’ di cornetta del telefono.

Esempi d’uso

La parola letsgoski ha da tempo superato i confini di Twitch, arrivando a conquistare giovani e meno giovani. Pensate che è entrata perfino in politica. Il fan più accanito? Marco Ballarini, sindaco di Corbetto, che nei suoi video TikTok la utilizza fin troppo. Di seguito, alcuni esempi d’uso:

“Questo è il mio treno letsgoski let’s go! Sì è così, questo è il mio treno!”;

“Letsgoski, è così che si fa!“;

“Una partita memorabile, letsgoski!“.