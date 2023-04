Quando si festeggiano le nozze di cotone? Vediamo che anniversario rappresentano e quali sono gli altri da non dimenticare.

Le nozze di cotone rappresentano uno dei primi traguardi che le coppie di sposi sono chiamati a raggiungere. Vediamo quando si festeggiano e quali sono i simboli che non devono mai mancare, nonché gli altri anniversari da non dimenticare mai.

Nozze di cotone: quando si festeggiano?

Ogni anniversario di matrimonio, oggi come non mai, va festeggiato. La promessa d’amore, anche se i giorni non sono tutti uguali e gli screzi sono inevitabili, resta un impegno e come tale va rinnovato. Le nozze di cotone rappresentano uno dei primi traguardi, ovvero il secondo anniversario di matrimonio. Non è un caso che sia stato utilizzato questo tessuto per identificarlo. Il cotone, infatti, è flessibile e morbido. Ha la capacità di intrecciarsi e acquisire nuove forme, proprio come accade tra due persone diverse che hanno voglia di costruire un rapporto meraviglioso.

Perché si chiamano nozze di cotone?

Il merito di aver associato il cotone al secondo anno di matrimonio è della scrittrice americana Emily Post, che nel 1922 ha scritto Etiquette in Society, in Business, in Politics and at Home (L’etichetta in società, in affari, in politica e in casa). Nel libro, l’autrice spiega che questo materiale è portatore di un duplice significato: è di uso comune, come lo è il secondo anniversario visto che è un traguardo ‘giovane’, ed è resistente e versatile, caratteristiche fondamentali per la riuscita di una buona unione. Come se non bastasse, il cotone è stato per tanti anni simbolo di prosperità, motivo per cui è perfetto per identificare il secondo anno di nozze.

Il colore giusto per festeggiare questo traguardo è il rosso, mentre il fiore simbolo è il mughetto. Generalmente, gli sposi lo festeggiano in modo intimo, al massimo con una cena tra parenti. La tradizione dice che gli innamorati dovrebbero regalarsi a vicenda un capo o un oggetto di cotone.

