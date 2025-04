Negrita: la scaletta dei concerti del tour 2025

Vi presentiamo la scaletta concerti 2025 dei Negrita: dalle tappe in programma alle canzoni che porteranno in scena.

A settembre 2024, con un concerto della durata di tre ore e alla presenza di 10.000 persone, i Negrita hanno festeggiato i primi trent’anni di carriera. In questa occasione, hanno recepito l’entusiasmo dei fan e hanno deciso di concedersi un tour 2025 che sarà esplosivo: scopriamo tutte le date e le canzoni che comporranno la scaletta.

Negrita, le date del tour 2025

Dopo il concerto evento all’Unipol Arena di Milano di settembre 2024 con cui hanno festeggiato trent’anni di carriera, i Negrita concedono ai fan un tour 2025 che passerà alla storia. Servirà anche per presentare la loro nuova fatica discografica, l’album Canzoni per anni spietati, da cui prende il nome anche la tournée. La data zero è fissata per l’8 aprile all’Atlantico di Roma, mentre la tappa conclusiva è in programma per il 2 maggio al Vox Club di Nonantola, in provincia di Modena.

Di seguito, date e location dei concerti del tour 2025 dei Negrita:

8 aprile – Atlantico, Roma;

9 aprile – Casa Della Musica, Napoli;

12 aprile – GNX Arena, Ravenna;

13 aprile – Alcatraz, Milano;

15 aprile – Teatro Cartiere Carrara, Firenze;

16 aprile – Teatro Concordia, Venaria (TO);

18 aprile – Teatro Clerici, Brescia;

19 aprile – Gran Teatro Geox, Padova;

24 aprile – Palasport, Rovereto (TN);

1 e 2 maggio – Vox Club, Nonantola (MO).

La scaletta dei concerti 2025 dei Negrita

I Negrita porteranno in scena nei concerti del tour 2025 i loro più grandi successi. Ecco quale sarà la scaletta: