Scopriamo il significato dei tatuaggi di Emma Marrone: dalle scritte alla rondine, passando per l’intrigante muffin sul lato B.

Emma Marrone non ha mai nascosto di avere una grande passione per i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi per tutto il corpo, molti dei quali hanno un significato profondo. Dalla rondine ai fiori di pesco, passando per il muffin: scopriamoli tutti.

Il significato dei tatuaggi di Emma Marrone

Era la stagione televisiva 2009-2010 quando Emma Marrone partecipava ad Amici di Maria De Filippi, portando a casa la vittoria. La sua vita è cambiata completamente e la sua carriera ha spiccato il volo. Voce graffiante e bella come il sole, la cantante ha una grande passione per i tatuaggi. Ha diverse immagini sparse sul corpo, alcune ben visibili e altre un po’ meno, e hanno quasi tutte un significato particolare.

Uno dei primi tattoo fatti è quello che ha sulla schiena, sotto il collo: la parola “Oltre” con il simbolo dell’infinito. Non è solo il titolo del suo primo album, ma sta anche a significare che il percorso ad Amici è andato ben oltre le sue aspettative. Qualche tempo dopo, Emma ha tatuato sull’avambraccio sinistro la frase in francese “Je m’en fous“, in italiano “Me ne frego”. Molto probabilmente, ha scelto questa scritta per rispondere al gossip sulla fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino a causa del tradimento con Belen Rodriguez.

Tra i tatuaggi della Marrone molta importanza hanno quelli dedicati alla famiglia. Sul bicipite destro ha la parola “Uccia“, il nomignolo con cui la chiamava sua nonna, mentre sul fianco destro fino al seno ha un ramo con dei fiori di pesco, disegno che rappresenta il legame familiare. Di grande valore è il tattoo dedicato al papà Rosario, scomparso nel 2022 per una leucemia: un’ancora con la parola “Papà“.

Quanto ha speso Emma Marrone per i tatuaggi?

Un altro disegno importante, che ha impresso poco sopra al gomito, è un grande occhio. Il significato è chiaro: Emma, specialmente dopo il successo, ha capito che è importante guardarsi le spalle. Dedicati alla musica, invece, sono la chiave di violino e la parola “Juli“, ossia il nome del suo producer, entrambi impressi sull’inguine.

Valore diverso per la bellissima rondine in stile Old School che ha sul fianco destro: indica speranza e rinascita. A non avere un grande significato sono due tatuaggi: il dragone stilizzato sulla parte bassa della schiena e il muffin sul lato B. Quest’ultimo, fatto dopo aver perso una scommessa, ha al suo interno le lettere “MB“, iniziali del suo soprannome Miss Brown.

Quanto ha speso la Marrone per ‘disegnare’ il suo corpo? Non conosciamo la cifra, ma ipotizziamo che sia abbordabile.