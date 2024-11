Significato del nome Elisa: origini, caratteristiche e onomastico

Elisa è un nome di origine ebraica che significa “Dio è perfezione”: scopriamo le sue origini e il suo significato!

Elisa è un nome femminile dall’apparente semplicità che cela origini antiche e significati profondi che lo rendono popolare in molti Paesi del mondo. Scopriamo insieme le meraviglie nascoste dietro al nome Elisa!

Significato: Dio è perfezione

Dio è perfezione Origine: ebraica

ebraica Onomastico: 5 novembre, 26 giugno, 1 febbraio

5 novembre, 26 giugno, 1 febbraio Varianti: Elisa (finlandese, inglese, portoghese, spagnolo, tedesco), Eliisa (finlandese), Élise (francese), Elise (inglese, olandese, svedese, danese, norvegese, tedesco), Eliza (inglese, polacco)

Il significato e le origini del nome Elisa

Secondo alcuni studi il nome Elisa affonderebbe le sue radici nella cultura ebraica e il suo significato sarebbe lo stesso del nome Elisabetta, ovvero “Dio è perfetto” o “Dio è pienezza“. Questa interpretazione si basa sull’espressione ebraica “El“, che significa Dio, e “sheba“, che significa 7, numero che rappresenta la perfezione.

Altre fonti invece offrono una prospettiva diversa sulle sue radici etimologiche e collegano Elisa al nome latino “Elissa”, derivato dal verbo greco “elisso”, che significa “girare intorno“. Nonostante le sue probabili origini ebraiche, il nome si è presto diffuso anche nella cultura cristiana grazie al culto di Santa Elisabetta moglie di Zaccaria e poi madre di San Giovanni Battista.

Onomastico e diffusione del nome Elisa

Elisa è un nome molto è popolare in Italia. Nel 2004 si è collocato al nono posto tra i nomi più scelti per le neonate, mentre nel 2020 era al 36esimo posto come nome più diffuso tra la popolazione femminile.

Per chi porta questo nome, ci diverse occasioni durante l’anno per festeggiare l’onomastico: il 5 novembre in occasione di Santa Elisabetta madre di San Giovanni Battista, il 26 giugno in onore di Santa Elisa o, ancora, l’1 febbraio se si vuole celebrare Santa Eloisa.

Caratteristiche e curiosità sul nome Elisa

Le Elisa sono spesso descritte come individui dotati di una forte indipendenza e determinazione, con un carattere che, in apparenza, può sembrare freddo e distaccato. Tuttavia, questo nome cela dentro di sè una grande capacità di amare e di compiere concreti gesti di affetto.

Professionalmente, le Elisa tendono a brillare in carriere che richiedono autonomia e precisione, proiettando sul lavoro quel senso di perfezione che il loro nome evoca. Associato al grigio, simbolo di equilibrio ed eleganza, e al topazio, pietra della saggezza e del successo, il nome Elisa si accompagna a simbolismi ricchi e variegati.

Personaggi famosi con il nome Elisa

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Elisa: