“Keep calm and…”, questa espressione si può leggere spesso sui social, accompagnata da qualsiasi altro pensiero legato ai più diversi argomenti. Ecco cosa significa!

Capita spesso di vedere, in particolare sui social network, la scritta “Keep calm and..” su immagini specifiche, aggiungendo poi a questa base un’altra frase, magari spiritosa e che produce ilarità. In verità questo motto è stata ideato in Inghilterra nel 1939 come slogan pubblicitario poco prima della Seconda Guerra Mondiale. Poi in seguito fu riscoperto dalle aziende e usato a fini commerciali. E ancora in seguito divenne molto popolare su Internet e sui social, come già detto. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito: cosa significa, origine ed esempi.

Il significato e l’origine di keep calm

Il significato letterale di keep calm è “mantieni la calma” o “stai sereno”. Lo slogan originale, datato 1939, e ideato poco prima dell’inizio della Seconda Guerra Mondiale allo scopo di cercare di tranquillizzare la popolazione inglese in merito all’imminente conflitto. Il motto originale era “Keep calm and carry on“, ovvero “state calmi e tenere duro”. Sfortunatamente i manifesti con queste scritte non vennero usati in quella circostanza, ma furono riscoperti in seguito, dal 2000, quando diverse aziende adottarono lo slogan per la pubblicità dei propri prodotti.

I manifesti originali furono ritrovati, in 15 copie, nel 2012, dove si vedeva la classica scritta al centro e sopra una corona, che chiaramente simboleggia la monarchia britannica.

Con l’avvento di Internet e dei social network, il motto è diventato la base per molti meme, con l’obiettivo di far ridere e procurare agli utenti ilarità. In questo senso il significato originale, di resilienza, è stato del tutto abbandonato.

Esempi d’uso

Ecco alcuni esempi d’uso di keep calm:

“Hai visto i tanti meme sui social che iniziano con keep calm?“

“Keep calm and wear a mask, il motto per usare la mascherina in tempo di pandemia da Covid-19″.

