Dal 24 maggio tutta l’Italia sarà in zona gialla, ma presto potrebbe passare anche alla zona bianca: il calendario delle previsioni regione per regione.

Dopo mesi di chiusure e restrizioni, dal 24 maggio l’Italia sarà tutta in zona gialla. Anche l’ultima regione ancora arancione, la Valle d’Aosta, raggiungerà gli obiettivi minimi per il cambio colore. Il calo di contagi è ormai costante da diverse settimane, e il rafforzamento della copertura vaccinale sta portando sempre più verso aperture totali in vista della prossima estate. Non ci si fermerà infatti all’arancione: l’obiettivo è passare al più presto in zona bianca (variante indiana permettendo) e c’è già chi potrebbe farlo entro la fine di maggio. Scopriamo insieme il calendario regione per regione.

Italia, dalla zona gialla alla zona bianca?

Non ci si ferma al giallo. Tutti i governatori puntano con forza alla zona bianca in vista della stagione estiva. E c’è ovviamente un motivo. Nelle aree bianche cade infatti il coprifuoco (destinato comunque a essere abolito il 21 giugno), e soprattutto non vigono regole relative alle chiusure: resta di fatto solo l’obbligo di mantere un comportamento corretto, utilizzando la mascherina e rispettando i distanziamenti.

Saluto gomito Coronavirus

Dal 21 maggio cambiano le regole per il monitoraggio. Per la prima volta si utilizzerà il sistema basato sull’incidenza dei contagi e sui ricoveri ospedalieri. Ma nonostante questa novità, sono già sei le regioni attualmente in fascia gialla che già avrebbero i requisiti per passare in zona bianca. Quali sono? Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Liguria e Veneto. Potrebbero essere loro ad aprire le danze, ma la sensazione è che presto tutte le regioni raggiungeranno l’ambito traguardo.

Fascia bianca: il calendario delle regioni italiane

Non tutte le regioni che già hanno i requisiti per cambiare colore diventeranno subito bianche. Per poter passare nella fascia più ‘morbida’ bisogna infatti rispettare i parametri minimi per tre settimane consecutive. Solo tre regioni potrebbero dunque già diventare bianche dal 31 maggio: Molise, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia.

Dovrebbero seguirle la settimana dopo, dal 7 giugno, Abruzzo, Liguria e Veneto, salvo nuovi intoppi. Ma il trend è positivo sparso in tutto il paese, e dal 14 giugno potrebbero passare in bianco anche Umbria, Emilia-Romagna, Lombardia e Lazio. Di fatto, le uniche regioni ancora in ritardo sulla tabella di marcia sarebbero al momento Basilicata, Campania e Valle d’Aosta. Ma anche per loro c’è ottimismo: la previsione dei tecnici è che tutto il paese possa diventare bianco entro la fine di giugno. In tempo per regalarci un’estate quasi normale.