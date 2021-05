Scopriamo insieme il significato dell’espressione non binario, che indica una particolare identità di genere, in cui non ci si riconosce né come uomo né come donna.

L’identità non binaria fa parte dell’insieme delle identità di genere, che fa parte del senso di appartenenza o di non appartenenza a un genere. In questo caso, una persona non binaria non si sente di appartenere né al genere maschile né al genere femminile. In inglese il termine è non-binary, e le persone che si riconoscono in questa identità sono chiamati in questo modo, o anche genderqueer. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito, dal significato ad alcuni esempi che possono chiarire meglio il concetto.

Il significato e l’origine del termine non binario

Una persona non-binary fa parte di un insieme ampio che comprende chi non si sente adeguatamente rappresentato dalla scelta di essere maschio o femmina. Non si è conformi al cosiddetto binarismo di genere. Un termine che si usa in maniera simile è gender fluid.

Il non binario può essere anche incluso tra le persone transgender, ma chi non si sente né uomo né donna, o chi invece si trova a proprio agio con la propria identità di genere di nascita può tranquillamente non essere incluso in questo insieme.

Chi è non binario può anche provare malessere nella propria condizione, in particolare per le incongruenze di genere che sono paragonabili a quelle che si sentono se si soffre di disforia di genere.

Esempi d’uso

Un esempio d’attualità è quello di Demi Lovato, la cantante e attrice statunitense, che nel maggio del 2021 ha fatto coming out, annunciando al mondo di essere non binaria. Inoltre, ha precisato che quando ci si rivolge a lei bisogna usare i pronomi “essi” e “loro”.

