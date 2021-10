Fu hu è un’espressione della lingua cinese che indica una forte autostima e fiducia nei propri mezzi. Ecco il significato.

La Cina è un paese con una grande tradizione storica alle spalle, non molto conosciuta e sottovalutata in Occidente. In quest’ultimo, forse, alcune di queste tradizioni si sono mostrate nei film, in particolare quelli arti marziali in cui si vedeva un paese nei secoli precedenti. I film di kung fu, ad esempio, hanno mostrato questo lato della cultura occidentale, e anche alcuni concetti propri di questo stile di vita e di combattimento. Uno di questi modi di dire è “fu hu“, ma che cosa significa? Proviamo a scoprirlo insieme!

Il significato e l’origine di fu hu

Fu hu è un’espressione cinese, che significa letteralmente “cavalca la tigre“. Una spiegazione più esauriente la si può dare dicendo che questo si usa per indicare la forza e la consapevolezza nei propri mezzi per raggiungere un obiettivo. In particolare le persone devono fare i conti con la propria “tigre”, e cavalcarla in modo da avere a servizio le sue capacità innate.

L’origine dell’espressione è da ricercare nel mondo delle arti marziali, alcune delle quali insegnano proprio questo concetto: è importante non sentirsi sopraffatti dalla nostra “tigre” ma è bene controllarla per utilizzarne il potere intrinseco.

Esempi d’uso

Il termine non è facilmente utilizzabile in frasi in italiano. Alcuni esempi, però, si possono incontrare nei film di arti marziali, i cui personaggi mostrano perfettamente questo tipo di concetto, di consapevolezza nella propria forza per combattere i nemici.

Alcuni di questi sono quelli interpretati da Bruce Lee, di cui è stata fatta anche una serie tv sulla vita, che nei suoi film è sempre qualcuno che ha estrema fiducia nei propri mezzi e li mette al servizio del bene comune.