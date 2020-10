Quasi 50 anni dopo la morte di Bruce Lee è arrivata la serie TV Warrior, nata proprio da un’idea dell’ex attore e esperto di arti marziali.

Era il 1973 quando Bruce Lee, uno dei più celebri maestri di arti marziali nonché attore di grande successo, ci lasciava. A 46 anni di distanza dalla sua morta è arrivata sul piccolo schermo la serie TV Warrior. Cosa c’entra Bruce Lee con questa serie TV? E’ presto detto: lo show a puntate è stato realizzato basandosi su un’idea proprio dell’ex campione di arti marziali. E ovviamente il Kung Fu e l’azione sono le grandi protagonista della scena.

Warrior: la trama della serie TV

La serie Tv Warrior è ambinentata nel 1878, il protagonista è Ah Sahm, un ragazzo cinese che arriva negli Stati Uniti, per la precisione a San Francisco, per cercare sua sorella Xiaojing.

Ah Sahm viene ben presto assoldato dalla Tong, una delle più potenti organizzazioni criminali cinesi che controllano il quartiere di Chinatown. Si troverà così coinvolto in prima persona in una guerra con le bande rivali, ma riuscirà a spiccare grazie alle alla sua grande abilità nel kung fu.

La guerra con le altre bande non sarà però l’unico problema che ostacolerà la sua ricerca della sorella, ben presto dovrà anche vedersela con i clan irlandesi che popolano una San Francisco violenta e profondamente corrotta.

Warrior: il cast della serie TV

A interpretare il protagonista principale di Warrior, Ah Sahm, è l’attore Andrew Koji. Nel cast della serie Tv troviamo poi anche Olivia Cheng, Jason Tobin, Dianna Doan, Kieran Bew, Dean Jagger, Joanna, Vanderham, Tom Weston-Jones e Langley Kirkwood.

Tom Weston-Jones è uno degli attori più celebri fra quelli che hanno lavorato in Warrior, lo abbiamo potuto vedere anche in altre serie TV come The Terror e Troy – La caduta di Troia.

