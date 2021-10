Quali sono le frasi di buonanotte d’amore più dolci di sempre? Diamo uno sguardo e scopriamo come augurare un buon riposo all’anima gemella.

Scrivere ‘buonanotte amore’ all’anima gemella è scontato, soprattutto quando si tratta dei primi periodi di una love story. E’ necessario essere un po’ più profondi, specialmente se crediamo di aver trovato l’altra metà della mela. Quali sono le frasi buonanotte amore più belle di sempre? Diamo uno sguardo a quelle che promettono di arrivare dritte al cuore.

Dolce notte amore: le frasi più belle di sempre

‘Buonanotte tesoro mio’ è banale quanto ‘buonanotte amore mio, ti amo’, per cui, se state pensando di scrivere un messaggio del genere al vostro partner, cancellatelo immediatamente. Per augurare un buon riposo alla persona che consideriamo l’altra metà della mela non possiamo essere tanto scontati. Ci sono tantissimi aforismi e altrettante citazioni che promettono di arrivare dritte al cuore, pertanto vale la pena dare un’occhiata alle migliori. Ovviamente, le aggiunte del tutto personali sono ben accette. Tra le frasi più belle di sempre in stile ‘sogni d’oro amore mio’ ci sono:

Le pù belle frasi di buonanotte d’amore

Io sono nel mio letto e tu nel tuo. Uno dei due è nel posto sbagliato. Dolce notte amore, magari ci incontreremo nei nostri sogni.

Ti amo fino alla Luna e ritorno… Buonanotte Amore.

Sei l’ultima cosa a cui penso prima di dormire la la prima quando mi sveglio. Buonanotte amore mio!

Sei la stella che guida i miei sogni più belli… Buonanotte Amore.

Ogni volta che ti dico “buonanotte” in realtà dico “ti amo”.

Mi hai incasinato tutti i sogno… Buonanotte Amore.

Sei un sogno che si avvera… Buonanotte Amore.

Quando arriva la sera sento ancor più la tua assenza. Sono qui da solo e vorrei tanto essere con te, poterti stringere e abbracciare, sentire il tuo profumo. Portami con te in questa notte. Ti amo immensamente amore mio e ti auguro una dolce notte.

Chiudo gli occhi prima di addormentarmi e mi vieni in mente solo tu, solamente tu. Ti amo amore mio e ti auguro una dolcissima notte.

Il pensiero di poterti abbracciare anche domani mi dà la pace necessaria per poter dormire tranquillo. Buonanotte amore mio sei fantastica.

Amo sapere che domani mi sveglierò e tu sarai la prima persona a cui pensare. Buonanotte amore mio.

Notte amore mio: citazioni che scaldano il cuore

Le frasi della buonanotte per lui come le frasi della buonanotte per lei possono tranquillamente essere utilizzate per l’uno o per l’altro sesso, basta cambiare la desinenza. Tra le più belle di sempre, alcune prese in prestito da autori di un certo calibro e altre di anonime, abbiamo:

Frasi di buonanotte d’amore: le citazioni