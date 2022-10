I social network hanno diffuso la passione foodie, ma cosa significa? Scopriamo insieme cosa vuole dire e quando si usa la parola.

Tra i nuovi vocaboli che stanno prendendo sempre più piede grazie ai social network c’è sicuramente la parola foodie. Questa espressione è un prestito dall’inglese che si è affermato in Italia tra il 2011 e il 2012, tanto da essere oggi riconosciuto anche dall’Accademia della Crusca. Vediamo quindi nello specifico cosa vuole dire il termine e scopriamo anche quali sono alcuni esempi d’uso.

Origini : è un prestito non adattato dall’inglese foodie, composto da food (cibo) e dal suffisso –ie.

: è un prestito non adattato dall’inglese foodie, composto da food (cibo) e dal suffisso –ie. Quando si usa : nel mondo dei social e del giornalismo, quando si parla di una persona interessata a tutti gli aspetti che riguardano il cibo.

: nel mondo dei social e del giornalismo, quando si parla di una persona interessata a tutti gli aspetti che riguardano il cibo. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di foodie

La parola foodie è un prestito dall’inglese che non ha visto l’italianizzazione dell’espressione. La sua prima attestazione in Italia risale al 2003 quando è stata usata in un articolo de L’Espresso. L’affermazione del vocabolo inglese è avvenuta nel 2011-2012 con anche il riconoscimento dell’Accademia della Crusca.

Il termine si è sviluppato grazie ai social network e al giornalismo che lo hanno portato ad essere usato comunemente. Oggi si usa quando si parla di una persona interessata a tutti gli aspetti che riguardano il cibo, dalla preparazione alla presentazione e alla consumazione. Un foodie è quindi una persona che ama parlare di tutto quello che riguarda il cibo e la sua convivialità.

In italiano, l’espressione si può anche tradurre come buongustaio, gastronomo e gourmet. Oltre all’amore per il cibo in sé però, in questo caso c’è anche l’interesse per gli aspetti sociali e comunicativi.

Esempi d’uso

Vediamo quindi alcuni esempi d’uso in casi pratici che aiutano a capire nel migliore dei modi qual è il significato della parola:

“Vicino al Duomo hanno aperto un nuovo locale che fa hamburger unici: tutti i foodie milanesi dovrebbero passarci assolutamente”.

“Lorena è davvero una foodie! Quando esca a cena fuori fa sempre foto ai piatti e li posta sul suo profilo Instagram”.

“La Regina Elisabetta II segue una dieta piuttosto semplice: possiamo dire che non è sicuramente una foodie”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG