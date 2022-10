Quali sono le migliori app per leggere libri? Vediamo le applicazioni, gratuite e non, disponibili per Android e iOS.

Le app per leggere libri sono davvero utili, visto che permettono di leggere in qualsiasi circostanza senza dover portare in borsa pesanti romanzi. Certo, il fascino del cartaceo avrà sempre la meglio, ma in alcune occasioni è sempre consigliato fare di necessità virtù. Vediamo quali sono le migliori applicazioni, sia per iOS che per Android.

Le migliori app per leggere libri

Le app di lettura sono tante, alcune gratuite e altre a pagamento. Amazon Kindle, ad esempio, è disponibile sia per iOS che per Android ed è considerato un vero e proprio colosso tra le applicazioni dedicate ai libri. Se avete un abbonamento ad Amazon Prime potete scegliere gratuitamente diversi romanzi, mentre in assenza di un piano a pagamento potete acquistare il libro che vi interessa maggiormente. L’esperienza di lettura è considerata piuttosto confortevole perché, tra le tante cose, offre cinque dimensioni di testo e la possibilità di invertire il colore del testo con quello dello sfondo.

In alternativa, potete optare per Google Play Libri, una delle app di lettura più scaricate di sempre. Disponibile per iOS e Android, offre sia opere a pagamento che gratuite. Anche in questo caso, leggere non è mai stato così confortevole: dalla lettura offline all’opzione zoom, passando per la possibilità di inserire note e appunti. Tra le applicazioni più amate c’è anche My Books, gratuita sia per Android che iOS. Semplice da utilizzare, oltre ai ‘cartacei’ offre anche gli audiolibri. La chicca in più? La libreria personale sincronizzabile automaticamente su vari dispositivi. Inoltre, si possono sbirciare anche le recensioni dei lettori e le statistiche di lettura.

App per leggere libri ad alta voce: le migliori

Un’altra applicazione degna di nota è Kobo Books (Android e iOS), che propone tanti titoli, alcuni gratuiti. Tra le più scaricate c’è anche Aldiko Book Reader (Android e iOS) che, rispetto alle altre, offre una grafica accattivante e, allo stesso tempo, intuitiva. Le opere disponibili sono ordinate per autore, etichette e collezioni e le opzioni di lettura consentono di scegliere tra diverse funzionalità interessanti, come la grandezza del testo, la luminosità, le interlinee, i colori e il font.

Non dimenticate anche Wattpad (Android e iOS), che è considerata una vera e propria community. Oltre alla lettura, permette di parlare con altri utenti dei libri del cuore e di ricevere notifiche in merito alle ultime uscire degli autori preferiti. Passando alle app per leggere libri ad alta voce, iOS offre l’audiolettura integrata. Basta andare nelle impostazioni generali, attivare l’accessibilità voce, selezionare un qualsiasi teso e cliccare su ‘leggi’. Per quanto riguarda Android, è necessario scaricare applicazioni come Voice Aloud Reader, Leggere ad Alta Voce il Testo e Voice Reading.

Riproduzione riservata © 2022 - DG