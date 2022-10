Quali sono le frasi dei Negramaro più amate dai fan? Vediamo quali sono le citazioni tratte dalle canzoni che fanno sognare i seguaci.

Amati da grandi e piccini, i Negramaro sono sulla cresta dell’onda da oltre vent’anni. Giuliano Sangiorgi e la sua band hanno fatto sognare i fan con canzoni che possono essere considerate vere e proprie poesie: da Mentre tutto scorre a Solo 3 minuti, passando per Meraviglioso. Vediamo le migliori frasi dei Negramaro, perfette per dediche d’amore e non.

Frasi delle canzoni dei Negramaro più amate dai fan

Era il lontano 2000, quando i Negramaro debuttavano sulla scena musicale italiana. Il successo vero e proprio, però, è arrivato qualche anno dopo, precisamente nel 2005, quando hanno lanciato il singolo Mentre tutto scorre. Con questo brano partecipano alla 55esima edizione del Festival di Sanremo e ottengono il Premio della Sala Stampa Radio & TV. Da questo momento in poi, il cantante Giuliano Sangiorgi e la sua band sono inarrestabili. Da Solo 3 minuti a Meraviglioso, passando per Solo per te, Nuvole e lenzuola e Via le mani dagli occhi. Di seguito, una selezione di frasi d’amore dei Negramaro:

Domani e per sempre domani, domani e per sempre rimani, ma ora toccami le mani. (Via le mani dagli occhi);

Ogni volta che guardo nei tuoi occhi smuovi il terreno sotto i miei piedi e non so davvero perché. (Your eyes);

La notte ha i suoi colori e li vedi così chiari se dimentichi i rancori. (Zanzare);

Se chiudo gli occhi forse sei tutti gli errori, quelli miei. (Una volta tanto);

Ti è mai successo di guardare il mare, fissare un punto all’orizzonte e dire: ”è questo il modo in cui vorrei scappare, andando avanti, sempre avanti, senza mai arrivare”? (Ti è mai successo?);

Non ho più voglia di cucinarti il cuore con mille odori e lunghe bugie che non so dirti più. (Dopo di me);

Forse è un sole spento quello che sento e che brucia in fondo all’anima senza più attese, senza alcuna dignità. (E così sia);

Io non so più ridere, io non so più piangere, per ore il mio soffitto fissa me. (Es-senza);

E resto qui sul filo di un rasoio ad asciugar parole che oggi ho steso e mai dirò. (Estate);

Due pallottole: l’una dritta contro il cuore, l’altra conficcata nei pensieri. (Tu ricordati di me);

Non importa se non so stare a galla per un po’, gli errori miei… li rifarei. (Apnea);

La mia pelle è carta bianca per il tuo racconto: scrivi tu la fine. (Cade la pioggia);

Tu non ricordi ma eravamo noi, noi due abbracciati fermi nella pioggia mentre tutti correvano al riparo. (Cade la pioggia);

Chiudendo gli occhi scivoli via da me. (Come sempre);

Sono così trasparente, mi credi? È tutta qui l’anima che tu mi chiedi. (Comunque vadano le cose);

Al centro dei miei pensieri ora sei e sento che mai da me tu fuggirai. (Dopo di me);

In bilico tra santi e falsi dèi, sorretto da un’insensata voglia di equilibrio. (Estate);

Nascondo questa stupida allegria quando mi guardi. (Estate);

È così che se ne va senza tante parole, senza fare più rumore, quel po’ di noi. (È così);

Mettiamo via questa città, ne ho nostalgia andando via, non è più mia o forse non lo è stata mai… magari un po’. (Genova22);

Non provi alcun rancore? Non senti più dolore? Ma quel che non sopporto è questo tuo silenzio. (Gommapiuma);

È tempo perso non avere un chiodo fisso. (K-Money);

Un vecchio che rincorre quell’attimo fuggente, l’avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. (L’amore qui non passa);

Io son sicuro che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. (L’immensità);

Sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò e un giorno lo saprò di essere un piccolo pensiero. (L’immensità);

Fermale tu queste *** di lacrime che bagnano i giorni e asciugano gli occhi sempre più liquidi e tagliano solchi sul viso. (Lacrime);

Io non voglio capire in fondo che non ci sei, e mi tengo stretto il sogno mio e ti lascio finire i giorni – i tuoi giorni – nella mia testa, accanto a me. (Londra brucia);

La notte è scesa già dentro l’anima su tutta la città, il buio è solo dentro me e non ho più paura. (Luna);

Manchi come l’aria e manchi come il sale e manchi prima al cuore, poi alle mani e poi al mio dolore. (Manchi);

Usami, straziami, strappami l’anima, fai di me quel che vuoi, tanto non cambia l’idea che ormai ho di te. (Mentre tutto scorre);

Tu dici “non ho niente”, ti sembra niente il sole, la vita, l’amore? (Meraviglioso);

Dimmi ancora quanto pesa la tua maschera di cera, tanto poi – tu lo sai – si scioglierà come fosse neve al sol. (Mentre tutto scorre);

Ma guarda intorno a te che doni ti hanno fatto: ti hanno inventato il mare! (Meraviglioso);

Faccio finta di ascoltare, tu non mi incanti più, ti darò sempre ragione proprio come vuoi tu. (Mono);

Sai che peso su di me la tua pelle se poi non c’è. (Neanche il mare);

Ho strappato via anche l’ultima mezz’ora pensando che sia l’unica maniera per sentirti qui vicino ancora. (Nuvole e lenzuola);

Se stringi tra le mani la mia voce ti accorgi che tu non sentirai distanza. (Nella mia stanza);

Ore che lente e inesorabili attraversano il silenzio del mio cielo, per poi nascondersi ad un tratto dietro nuvole che straziano il sereno. (Nuvole e lenzuola);

Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi. (Solo 3 min).

Frasi dei Negramaro da dedicare

Le migliori frasi dei Negramaro non sono finite qui. D’altronde, la loro discografia è vasta, per cui è impossibile fare una lista esaustiva delle citazioni più amate di sempre.

Ma che freddo fa se tu vai via, non vuoi aspettare neanche il tempo utile, perché da me – lo so – si va soltanto via. (Via le mani dagli occhi);

Tu che aria sei ma che aria vuoi, tu che aria dai se poi mi uccidi, tu come aria in vena sei. (Un passo indietro);

Costringimi a implorarti, ridi delle mie paure, spingi fino in fondo nel mio cuore il tuo coltello. (Gommapiuma);

Dimmi che sapore ha la mia cruda sincerità, dimmi quanto male fa il tempo che non passa mai. (I miei robot);

Mi trasformerò in gabbiano e porterò da te i temporali di un inverno che alle porte soffia forte, e soffia il vento e l’odio che ha già dentro. (Il gabbiano);

Vivere non è abbastanza se non c’è distanza che non ti permetta di desiderare. (Il posto dei santi);

Io non lascio traccia come pioggia sulla neve, quando cado mi confondo con quello che già c’è. (Io non lascio traccia);

Solo ieri era un gioco, dicevi riguardasse me, allora come spieghi il fuoco che brucia casa e brucia te? (Una storia semplice);

Se chiudo gli occhi non ci sei in fondo a tutti i miei “vorrei”. (Una volta tanto);

Quello che sembrava amore era solo un’abitudine vestita di frutti canditi e more, come un panettone che a Natale non si dimentica, che presto finirà. (Polvere);

Ho sentito dire che c’è un matto in giro con le tasche piene di parole e sogni che nessuno ha realizzato, e non sa coltivare se non dentro la sua testa vuota e dentro le speranze di chi non ha mai deciso niente. (Quel matto sono io);

Mani dentro mani e prova a stringere tutto quello che non trovi negli altri ma in me. (Quel posto che non c’è);

E ruberò per te la luna se il buio ti farà paura. (E ruberò per te la luna);

Chissà perché io sto bene con te mentre tu credi in me solo se ti accontento. (Scomoda-mente);

Ma tu lo sai che affogo nei miei guai… l’amore che mi dai? (Apnea);

Stai attenta ché mi uccidi in questa stanza e un bacio non conosce l’innocenza. (Attenta);

Tenersi stretto, stretto in tasca il mondo per poi ridarlo un giorno solo a te, a te che non sei parte dell’immenso ma l’immenso che fa parte solo di te. (L’immenso);

È così difficile parlar di noi due con la tua testa tra le gambe, così stanchi di noi due che non abbiam voglia di noi due. (La distrazione);

Se ti porti dietro il mondo, porta dietro pure me… (La finestra);

Amami come sai uccidermi tutte le volte. (La giostra);

Quante volte ho stretto in mano una mano che non c’è per sentirmi meno solo… ti ho inventato accanto a me. (Lacrime);

Ci sembrerà di essere più liberi e intanto farò a pugni contro il muro per averti ancora qui. (Basta così);

Cade la pioggia e tutto lava, cancella le mie stesse ossa. (Cade la pioggia);

Dimmi a che serve restare lontano in silenzio a guardare la nostra passione che muore in un angolo. (Cade la pioggia);

Penso a quante volte allo stesso vento ho affidato il canto per cullarti ancora un altro po’. (Scusa se non piango);

Lecca l’anima: ha il sapore dell’oceano e ruggine. (Se io ti tengo qui);

Non ho più niente da portarti se non tutto il mio rancore. (Se un giorno mai);

Ho capito che se mi rifletto guardandomi il viso non mi riconosco, ma poi un bel sorriso mi taglia la faccia e mi dico: “sono identico a te”. (Sei);

Voglio restare solo, meglio restare in volo, via da chi non crede più d’avere ancora in tasca un paio d’ali. (Solo);

Ti è mai successo di sentirti al centro, al centro di ogni cosa, al centro di quest’universo e mentre il mondo gira lascialo girare, che tanto pensi di esser l’unico a poterlo fare? (Ti è mai successo?);

Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te. (Solo per te).

