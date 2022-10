Spegnere il router di notte per risparmiare energia e alleggerire la bolletta: ecco quanto ci costa effettivamente lasciare il modem acceso.

In tempi di crisi energetica, si sa, qualunque espediente, anche il più piccolo, per cercare di tagliare la bolletta e di dimezzare gli sprechi è ben accetto. Abbiamo imparato a diventare parsimoniosi con i condizionatori, a spegnere le ciabatte per non lasciare in stand by vari elettrodomestici, a programmare l’accensione di ogni nostro apparecchio. Ma hai mai pensato di spegnere il router di notte? Non molti ci pensano, ma in effetti tra i dispositivi elettronici che non hanno molta utilità durante la notte e che finiscono per sprecare energia senza alcun motivo c’è anche il buon vecchio modem. Tuttavia, bisogna ammetterlo, lo spegnimento di questo apparecchio permette sì di far sprecare meno energia, ma non ha effetti miracolosi sulla nostra bolletta.

Spegnere il modem fa davvero risparmiare

Partiamo intanto da un presupposto: non per tutti è possibile spegnere il modem durante la notte. Ci sono famiglie infatti che ‘vivono’ in orari differenti, e che spesso hanno bisogno della connessione a internet per praticamente ventiquattr’ore al giorno. Tuttavia, nei casi ‘standard’ di famiglie che di notte dormono in contemporanea, ci sono diverse ore in cui il router diventa sostanzialmente inutile. Ed è per questo che forse sarebbe meglio spegnerlo, anche se non per dimezzare la nostra bolletta.

Router password Wi-Fi

Se è vero che i consumi variano in base al modello, si possono fare alcuni calcoli basandoci su modelli particolarmente famosi e utilizzati, tenendo conto anche della variazione del costo dell’energia in questo periodo. Prendendo in considerazione il modem Fastweb, ad esempio, secondo il sito Kleckner.it, al costo di 0,276 euro per kWh ogni giorno il router consuma circa 6 centesimi, che diventano poco più di 2 euro in un mese e 25 euro in un anno. Spegnendo dunque l’apparecchio per qualche ora ogni giorno si potrebbe risparmiare tra i 6 e i 10 euro ogni anno.

Altri modelli sono leggermente più energivori, e in alcuni casi si può arrivare a poco più di 31 euro all’anno, mentre in altri casi il consumo è molto basso, e non raggiunge i 15 euro. Con modelli di questo tipo il risparmio annuale potrebbe essere quindi poco più alto o quasi irrisorio.

Quale router consuma di più?

Fermo restando che, ovviamente, il risparmio dipende anche dall’effettiva quantità di ore in cui si sceglie di spegnere il router (ad esempio, diminuendo di due terzi l’accensione si potranno risparmiare circa 18-20 euro all’anno), esistono delle differenze, seppur minime, tra le tipologie di modem. Ad esempio in molti preferiscono utilizzare router mobili che funzionano attraverso una Sim, per poter avere una connessione internet stabile anche senza avere una linea telefonica fissa in casa. Tuttavia, la differenza di consumo tra un router con cavo e uno con Sim è davvero infima.

Insomma, da un’analisi generale del consumo dei router si può desumere che non è il risparmio economico a poterci portare a scegliere di farne a meno durante la notte. Il vero motivo per spegnere l’apparecchio potrebbe essere invece garantire al nostro pianeta uno spreco minore di energia che potrebbe essere utilizzata in altro modo.

