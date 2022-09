L’espressione dammi retta viene spesso pronunciata nella vita quotidiana, ma cosa vuole dire? Scopriamolo insieme.

Dammi retta è un’espressione davvero molto usata anche nella vita di tutti i giorni. Sarà capitato a tutti di dire queste due parole oppure di ascoltarle. Nonostante la grande diffusione di questo modo dire, in pochi sanno qual è la loro origine e come mai si utilizza. Vediamo quindi insieme cosa significa nello specifico e anche quali sono i casi in cui è possibile utilizzarla.

Origini : dalla locuzione latina “dare arrectam”, con sottinteso “aurem”, ossia “prestare (l’orecchio) dritto”.

: dalla locuzione latina “dare arrectam”, con sottinteso “aurem”, ossia “prestare (l’orecchio) dritto”. Quando si usa : nella vita quotidiana, quando si vuole dire a qualcuno di darci ascolto.

: nella vita quotidiana, quando si vuole dire a qualcuno di darci ascolto. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: Italia.

Il significato di dammi retta

L’espressione fa parte del vocabolario comune di tutti gli italiani. Questo modo di dire è sinonimo di ascoltare, prestare attenzione a quello che viene detto e seguire un consiglio. Essa deriva dalla locuzione latina “dare arrectam”, con sottinteso “aurem”, ossia “prestare (l’orecchio) dritto”. La parola latina arrectamderiva a sua volta da arrĭgĕre, che significa “raddrizzare“. Da qui, dunque, nasce l’idea di “raddrizzare l’orecchio” per poter ascoltare meglio.

Questa espressione è presente in Italia da moltissimo tempo. Già nella commedia “La donna di Andro” di Publio Terenzio Afro (185 a.C. – 159 a.C.) è possibile infatti trovare scritto “arrige aures“, ossia “drizza le orecchie“. Questa espressione è chiaramente molto simile a quella di cui stiamo parlando e viene impiegata con il significato di “presta attenzione”.

Esempi d’uso

Ecco dunque alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio qual è il significato di questa espressione.

“Dovresti imparare dai tuoi errori. Dammi retta perché so bene cosa sto dicendo”.

“Carlo, dammi retta, cerca di smetterla di comportarti in questo modo con Lucrezia oppure lei ti lascerà”.

“Dammi retta, è molto difficile che Cristiano Ronaldo decida di tornare a giocare in Italia prima di finire la sua carriera”.

