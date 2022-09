Sognare uccelli: il significato onirico dei volatili all’interno dei nostri sogni e le differenze tra le varie specie.

Sognare uccelli non è così raro. Spesso nel nostro sonno veniamo accompagnati da immagini di volatili di varia natura. Si tratta in genere di sogni dal forte simbolismo e che possono avere significati diversi a seconda del contesto in cui ci appaiono.

D’altronde, gli uccelli hanno sempre avuto un grande valore in molte società. Secondo alcune civiltà antiche erano messaggeri dei regni spirituali, e per questo i sogni che li vedevano protagonisti erano visti come segnali di buon auspicio. Ma le cose nel corso degli anni sono cambiate, e adesso le interpretazioni sono molto più varie e cambiano a seconda della tipologia di uccello e del contesto. Scopriamo insieme quali sono i significati dei sogni con gli uccelli più frequenti.

Il significato dei sogni con gli uccelli

Partiamo dal significato generale di questo genere di sogni. Secondo Jung, a livello psicologico l’uccello è simbolo dell’ideale, del pensiero inconscio. Per Freud invece è un animale che rappresenta dal significato fallico, e che si ricollega alla sfera sessuale del sognatore.

L’interpretazione onirica si ricollega al legame tra l’Io cosciente e l’inconscio. L’uccello viene visto come la rappresentazione di una volontà di volare oltre le pulsioni e i comportamenti istintivi. Questa volontà si ricollega spesso anche alla necessità di abbandonare gli aspetti più materiali della propria esistenza, abbandonare i pensieri negativi per elevare la propria anima.

Coppia di uccelli

In particolare gli uccelli che volano simboleggiano, dal punto di vista onirico, proprio l’innalzamento spirituale dell’individuo, o anche le speranze, i desideri e le ambizioni riguardanti non solo la sfera professionale, ma anche quella sentimentale. Un uccello che canta è invece indice di felicità, prosperità, ricchezza nella vita sociale. Insomma, si tratta di un simbolo di buonissimo auspicio.

Sognare uccelli: altri significati

Come abbiamo già avuto modo di dire, i sogni con gli uccelli cambiano anche a seconda del contesto e di altri dettagli. Sognare uccelli neri, ad esempio, può significare l’arrivo imminente di un grande cambiamento nella propria vita che non abbiamo la forza o la voglia di affrontare. Al contrario, uccelli bianchi sono un buon auspicio e indicano pace interiore o pace con il nostro partner. Se invece facciamo riferimento a volatili dai mille colori, magari con un piumaggio variopinto, come le paradisee o i pavoni, vuol dire che stiamo passando un periodo di ottima salute e creatività, oppure che qualcuno ci sta corteggiando.

Ancora diverso è sognare un uccellino. I pulcini esprimono solitamente la parte più sensibile del nostro io, ma possono anche riferirsi a una persona a noi cara e che appare più fragile e indifesa di quanto potremmo pensare. Sognare uno stormo di uccelli è invece un indice di fortuna e prosperità. Vuol dire che possiamo cogliere al volo le opportunità della vita per ambire a qualcosa in più di quanto abbiamo ricevuto finora.

Insomma, sono vari i significati dei sogni che hanno per protagonisti gli uccelli. Per poter scoprire quale sia l’interpretazione più corretta per il tuo, è preferibile consultare un esperto cui poter esporre nel dettaglio ogni particolare del tuo sogno.

