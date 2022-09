Come allestire un patio? I consigli e le idee sono tante, ma non dimenticate un aspetto fondamentale: la luce. Non potrà mai, mai mancare.

Un patio, per quanti lo hanno, è un ambiente importantissimo: può accogliere sere all’insegna del divertimento o del relax, così come momenti di solitudine e meditazione. Pertanto, curarlo fin nei minimi dettagli è ‘cosa buona e giusta’. Un dettaglio, però, è fondamentale: la luce. Vediamo come allestire un patio e renderlo davvero accogliente.

Come allestire un patio: la luce è fondamentale

Chi ha la fortuna di avere un patio non vede l’ora che arrivi la bella stagione per poterlo vivere il più possibile. Da qualche anno a questa parte, sono diventati veri e propri ambienti domestici, da curare fin nei minimi dettagli. E’ per questo che è importante sapere, almeno a grandi linee, come arredare un patio. Così come il resto dell’abitazione, anche questa zona deve rispecchiare pienamente i vostri gusti. Innanzitutto, è bene partire da un dettaglio fondamentale, che non deve mai mancare: la luce. Anche se non avete delle prese dell’energia elettrica a disposizione, non disperate: fortunatamente, da qualche anno ci sono luci a batteria davvero stilose. Rotonde, a forma di stella, di cuore, di animali: ce ne sono per tutti i gusti. Se non amate questa forma di illuminazione, potete anche puntare sulle classiche candele/torce, magari alla citronella se il vostro patio è preso d’assalto dalle zanzare.

Dopo aver fatto questo primo passaggio, non potete che riservare la vostra attenzione ai complementi d’arredo. Se avete l’animo orientale, optate per tappeti e cuscini, con un tavolinetto basso centrale. Se, invece, amate lo stile shabby scegliete divanetti e arredamento in pallet, economico e parecchio gettonato negli ultimi anni. Preferite un’ambientazione più elegante? No problem. In commercio ci sono mobili in rattan perfetti per le vostre esigenze. Ricordate: quando lo spazio lo consente, un barbeque, anche piccolo, non può mancare. Infine, ampio spazio alla creatività: statue, fontanelle, piante e tutto ciò che più vi piace. Unico consiglio, cercate sempre di mantenere lo stesso stile.

Come arredare un patio al mare: idee stilose

Dopo aver visto come abbellire il patio in città, in campagna e in montagna, passiamo al mare. Per l’arredamento, via libera al legno, possibilmente di una colorazione chiara. Molto carine, anche se non sempre comode, sono le poltrone sospese: ne basta una per rendere il salotto outdoor completamente diverso. Anche in questa ambientazione, è obbligatorio giocare molto con gli accessori, però puntate soprattutto su elementi che ricordano il mare.

