La parola “becero” fa parte del dizionario italiano ma nel presente non viene molto utilizzata: conosciamola meglio.

Sono tanti i modi differenti per indicare una persona grezza, rozza o volgare. Un’espressione che si può impiegare in queste circostanze è senza dubbio la parola “becero“. Tale termine è abbastanza inusuale in quanto poco attuale e dunque non tante persone lo conoscono. Scopriamo dunque tutto su questa parola in maniera tale da utilizzarla esclusivamente in maniera corretta.

Origini : da un perduto becerare, probabilmente derivato da un latino: vocilare, ossia “vociare” in italiano.

: da un perduto becerare, probabilmente derivato da un latino: vocilare, ossia “vociare” in italiano. Quando si usa : si usa in riferimento a una persona rozza o volgare.

: si usa in riferimento a una persona rozza o volgare. Lingua : italiano.

: italiano. Diffusione: in Italia.

Il significato di becero

dizionario lente ingrandimento

La parola “becero” è un termine che nell’attualità non tante persone utilizzano. Questa espressione si usa per indicare qualcuno di grezzo e il suo etimo si concentra su una qualità neutra del rozzo. Proprio per questo motivo, tale parola si può usare in riferimento a chi parla a voce tropo alta o a chi grida per esprimersi.

In realtà, il becero non deve per forza essere riferito a una persona. La parola si può anche usare in riferimento a uno spettacolo o a un testo perché si tratta dell’identificazione del modo in cui si pronunciano le parole.

Si comprende quindi che questa espressione ha numerosi utilizzi in svariati contesti differenti.

Esempi d’uso

Vediamo allora alcuni esempi d’uso di questa parola italiana in modo tale da comprenderne anche al meglio il significato:

“Io voglio molto bene ai miei amici, ma il loro comportamento becero quando passano delle ragazze mi fa onestamente ribrezzo“

“Sicuramente non mi dispiace per Aldo! Ha sempre avuto un atteggiamento becero e arrogante, quindi di certo non provo pena per lui“.

“Tommaso Zorzi ha detto in un’intervista di trovare becero il Grande Fratello Vip 6“.

