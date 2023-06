Sarah Jessica Parker ha messo in affitto per tutta l’estate il suo cottage negli Hamptons: ecco quanto costa e cosa include il pacchetto.

Un cottage negli Hamptons, con stanze accoglienti e bene arredate e accesso diretto alla spiaggia: questo è quanto offre la dimora con vista mare di Sarah Jessica Parker. Non solo, l’affitto comprende anche alcune delle attività preferite dall’attrice di Sex and the City.

Sarah Jessica Parker: in affitto il suo cottage negli Hamptons

Il cottage di Sarah Jessica Parker, situato ad Amagansett, sulla spiaggia di Hamptons, è stato messo in affitto anche per l’estate 2023. Mentre lo scorso anno si poteva soggiornare nella struttura per due sole notti, questa volta l’attrice l’ha messa a disposizione per l’intera stagione. A meno di tre ore dal centro di New York, la casa possiede anche un giardino che garantisce la giusta privacy agli ospiti, con tanto di doccia esterna, utilissima dopo una giornata trascorsa in spiaggia.

Con pareti completamente bianche, il cottage presenta comunque stanze allegre e colorate. Il merito è dell’arredamento e dei quadri scelti da Sarah Jessica Parker in persona. L’attrice di Sex and the City ha optato per colori pastello e dettagli luminosi, in modo da rendere tutti gli ambienti estremamente accoglienti. La ciliegina sulla torta del cottage? L’accesso privato ad una delle spiagge più incontaminate della zona.

In merito alla dimora, Sarah ha dichiarato: “Quando abbiamo progettato lo spazio, il nostro obiettivo era creare la vicinanza della proprietà alla spiaggia. Volevamo che la proprietà sembrasse davvero una casa, quindi l’abbiamo arredata con pezzi vintage che avevamo raccolto nel corso degli anni e abbiamo reso il cortile un luogo versatile dove poter godere di tramonti estivi, barbecue e raduni divertenti“.

Cosa comprende il prezzo d’affitto?

L’affitto del cottage di Sarah Jessica Parker non comprende solo il pernotto. L’attrice, infatti, ha pensato di fornire ai suoi ospiti una vera e propria esperienza immersiva nel suo mondo, in quelle che sono le cose che più preferisce. L’offerta include:

frigorifero con alcuni degli snack preferiti dall’attrice;

bar fornito con i cocktail artigianali Thomas Ashbourne;

un paio di décolleté del brand della Parker;

prenotazioni presso Nick & Toni’s e Lobster Roll;

trasporto da e per le attività;

una giornata al mare con tutto il necessario;

visita all’Amber Waves Farm;

un giro di shopping in Amagansett Square.

Il cottage è disponibile per l’affitto fino al 4 settembre, a prezzi variabili. Per il mese di luglio, ad esempio, la spesa è pari a 45.000 dollari, mentre ad agosto si scende a 35.000. Sarah Jessica Parker ha così presentato in una nota la sua offerta ‘alberghiera’: “Sono entusiasta di accogliere gli ospiti in questa piccola casa sulla spiaggia e spero che lo spazio accogliente che abbiamo creato nel nostro cottage negli Hamptons sia proprio quello che ha ordinato il medico! Gli ospiti potranno dare un’occhiata a tutto ciò che Amagansett ha da offrire, mentre si godono alcune delle mie cose preferite da fare nella zona, come rilassarsi nel cortile appartato circondato dalla fresca aria dell’oceano, trascorrere giornate a leggere e rilassarsi in spiaggia e cenare in alcuni locali preferiti come Nick & Toni’s e Lobster Roll. Vogliamo che i nostri ospiti si sentano a casa, quindi sentiti libero di toglierti le scarpe, irrompere nel bar ben fornito e ammirare tutti gli elettrodomestici vintage che abbiamo raccolto nel corso degli anni“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG