Sicuramente vi sarà capitato di sentir dire “essere fatti come una pigna”, ma perché si dice proprio così? Scopriamolo insieme.

Vi sarà di certo successo di sentir dire a qualcuno "essere fatti come una pigna", ma questo modo di dire particolare cosa vuole dire? Impariamo a conoscere tutto su questa espressione molto conosciuta e diffusa in Italia in modo tale da utilizzarla in maniera corretta evitando di commettere errori.

Origini : si tratta di un modo di dire laziale che viene però utilizzato in tutta Italia.

: si tratta di un modo di dire laziale che viene però utilizzato in tutta Italia. Quando si usa: questa espressione particolare si utilizza per esprimere quando qualcuno è sotto effetto di sostanze stupefacenti in maniera molto pesante.

Modi di dire: essere fatti come una pigna

“Essere fatti come una pigna” è di certo un modo di dire particolare che tutti hanno sentito dire almeno una volta nella vita. In tutta Italia si usa con grande frequenza e per questo motivo non stupisce che venga impiegata da Nord a Sud del Paese.

Nonostante la sua larga diffusione in tutta la Penisola, questa espressione è di origine laziale. Non a caso, infatti, è anche possibile dire “come ‘na pigna” oppure ance “fatto come ‘na pigna“.

Quando si può utilizzare questa espressione?

L’espressione in questione è molto utilizzata e conosciuta in Italia. Questa si utilizza per indicare qualcuno che si trova pesantemente sotto effetto di sostanze stupefacenti.

Il motivo per cui si dice proprio così è in realtà molto particolare. Si ritiene infatti che si dica così in quanto le pigne quando sono “fatte” ossia pronte, cadono a terra da sole.

La reale origine di questo modo di dire è però non del tutto certa, infatti la spiegazione che abbiamo appena dato non è certa al 100%. In molti comunque ritengono che si dica in questo modo particolare proprio per questa attitudine delle pigne.

