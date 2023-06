Qual è il significato de Il primo passo sulla Luna di Laura Pausini? La canzone è dedicata ad un’amicizia interrotta.

Dopo il successo del singolo Un buon inizio, Laura Pausini è tornata ad entusiasmare i fan con un brano dedicato all’amicizia. Si intitola Il primo passo sulla Luna e racconta di un legame arrivato al capolinea per idee divergenti. Vediamo il significato e il testo.

Il primo passo sulla Luna di Laura Pausini: il significato della canzone

Uscita venerdì 16 giugno 2023, la canzone Il primo passo sulla luna è stata scritta dalla stessa Laura Pausini con Virginio Simonelli e Cheope. Musicata da Virginio e Jason Rooney, è prodotta da Simon Says per Atlantic Warner. Un brano dal ritmo dance-pop, con la linea di basso e beat che è coinvolgente fin dalla prima strofa. La potenza della voce dell’artista, poi, è una garanzia. Il significato è profondo ed è da rintracciare in un rapporto di amicizia che finisce a causa di idee contrastanti.

“Costantemente dare a chi non ti dimostra mai quanto ci tiene

Sull’amor proprio non c’è discussione

Ma i fatti sono prove e non ci piove“.

L’amicizia è linfa vitale, ma non sempre i rapporti sono bilanciati. Quando si avverte di vivere un legame unilaterale è bene parlarne con l’altro. Eppure, spesso si preferisce la fuga al confronto.

“Non posso fare sempre il primo passo e venirti ancora incontro

Perché è come avere sete con il mare dentro

Tu non mi concedi mai uno sconto“.

Il primo passo sulla luna di Laura Pausini è coinvolgente fin dalle prime strofe e induce a profonde riflessioni sugli amici o presunti tali che abbiamo accanto. L’artista ha così descritto la canzone: “Parla di un’amicizia che si interrompe per divergenza di idee, perché si giudica fermandosi al proprio pensiero, senza la volontà di trovare una soluzione. Tutto finisce perché è più facile fare un passo sulla luna che incontrarsi a metà strada. Oggi siamo più facilmente schiavi di noi stessi e del nostro pensiero, pur avendo più libertà di esprimerlo rispetto al passato. E spesso perdiamo il coraggio e l’abitudine di dire le cose in faccia, preferendo stare nascosti dietro a uno schermo, senza dare opportunità di crescita ai rapporti tra esseri umani, e andiamo dritti fino alla luna pur di evitare dei confronti”.

Ecco il video de Il primo passo sulla Luna di Laura Pausini:

Il primo passo sulla Luna: il testo della canzone

Capita di rimanerci male per una discussione

Di non avere sulle cose la stessa identica opinione

A volte non è facile capire chi ha torto e chi ha ragione…

Continua per il testo integrale

Riproduzione riservata © 2023 - DG