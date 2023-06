Quanto guadagnano i TheBorderline dai loro video? Il collettivo, nel 2022, ha dichiarato un fatturato che è destinato a calare drasticamente.

Dopo il drammatico incidente a Roma, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, i TheBorderline hanno ottenuto la popolarità che cercavano. Non in bene, ovviamente. La loro carriera è finita prima ancora di iniziare, peccato che a causa delle loro imprese sia morto un bambino di soli 5 anni. Vediamo quanto guadagnano dai video e dalle collaborazioni.

TheBorderline: quanto guadagnano dai loro video?

I TheBorderline sono diventati noti in tutta Italia per un brutto fatto di cronaca: l’incidente stradale a Casal Palocco, Roma, in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni. Fino a questo tragico evento, il collettivo formato da Matteo Di Pietro, Vito Loiacono, Alessio Ciaffaroni, Giulia Giannandrea e Leonardo Golinelli, era noto per lo più ai giovanissimi della Capitale. Dopo la morte del piccolo Manuel Proietti, soltanto Di Pietro è accusato di omicidio stradale, mentre le indagini per scoprire eventuali colpe degli altri sono ancora in corso.

Come quasi tutti gli youtuber, anche i TheBorderline hanno costruito la loro carriera – se così si può chiamare – su una serie di video che condividono sulla nota piattaforma. In sostanza si tratta di challenge – permettetemi demenziali – in cui in cambio di soldi promettono di compiere imprese. L’incidente che ha causato la morte del bambino, ad esempio, titolava “50 ore a bordo di una Lamborghini Urus“. Tralasciando, il contenuto dei filmati e il fatto che gli stessi trovino grande apprezzamento tra i ragazzi, cerchiamo di scoprire quanto guadagnano questi cinque ragazzi.

TheBorderline Srl è una società regolarmente registrata, con capitale iniziale di 10.000 euro, in cui il presidente del consiglio di amministrazione è Di Pietro, leader e fondatore del collettivo. Stando a quanto appreso da Fanpage.it dall’Ufficio Camerale, nel 2022 il fatturato dichiarato è stato pari a 188.333 euro. Repubblica ha aggiunto che, sempre nello stesso anno, gli utili sono stati circa 46.000 euro.

TheBorderline: tra guadagni facili (e ostentati) e video acchiappa like

Il fatturato dei TheBorderline è dato da diversi fattori. Innanzitutto, ci sono i video su YouTube che contengono pubblicità che generano denaro. Una parte va alla piattaforma e l’altra al collettivo. A questi guadagni si devono aggiungere quelli che provengono da: “diffusione e vendita di prodotti audiovisivi di qualunque genere e durata destinati a web, cinema e televisione“, “qualsiasi attività che possa essere svolta nel ramo dell’editoria musicale”, “consulenza nel settore della comunicazione d’impresa“, “commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento, anche personalizzato con i marchi della società stessa” e “gestione di locali di ristoro, alberghi, campeggi e ostelli“.

In sostanza, i TheBorderline guadagnano dai video, dalle sponsorizzazioni, dalle collaborazioni con i vari brand, dal merchandise e dagli eventi. Questa, almeno, era la realtà prima dell’incidente di Roma. Adesso, molto probabilmente, si dovranno trovare un vero lavoro.

