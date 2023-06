Allarme spoiler: i trucchi per evitare le anticipazioni online per non rovinarsi la visione di film e serie tv.

“Spoiler alert!“. Spesso non basta scrivere o leggere questo avvertimento per evitare di regalare o subire degli spoiler online che possono togliere il gusto di guardare quel film che stavamo aspettando da tanto tempo, o la nuova stagione della nostra serie preferita. Purtroppo incappare in degli spoiler, anche in maniera del tutto involontaria, al giorno d’oggi è semplicissimo. Basta farsi un semplice giro sui social subito dopo la pubblicazione della nuova puntata di una serie molto chiacchierata, o dopo l’uscita di un film al cinema, per ritrovarsi con una valanga di commenti che anticipano il finale o rovinano i più importanti colpi di scena.

E la situazione peggiora anche a causa degli algoritmi, che hanno l’obiettivo di mostrarci ciò che maggiormente ci interessa. Pur non volendo, finiscono quindi con il presentarci sulla bacheca o nella home proprio ciò che vorremmo evitare. Ma esiste un modo per cercare di difendersi dagli spoiler online, oltre al più classico “non entro sui social fino a domani”? La risposta è sì. Scopriamo insieme come evitare il pericolo spoiler attraverso dei semplici ‘trucchetti’.

Come evitare gli spoiler sui social

Per quanto riguarda il mondo dei social media, esistono dei metodi piuttosto intuitivi per evitare gli spoiler. Ad esempio, l’utilizzo di strumenti di filtraggio che le varie piattaforme, come Twitter o YouTube, offrono ai propri utenti. Sul social di Elon Musk si possono filtrare i cinguettii che contengono determinate parole chiave, per la durata di un giorno, una settimana, un mese o anche a tempo indeterminato. Basta andare a Impostazioni e assistenza per cercare l’opzione apposita.

Spoiler

Per quanto riguarda YouTube, il trucco più adatto per evitare di incappare in video che potrebbero rivelarci qualche dettaglio del film o della serie tv che vogliamo ancora guardare è cancellare la prorpia cronologia di ricerca, e magari mettere qualche dislike a contenuti inerenti a quella serie o a quel film, per ingannare l’algoritmo e fargli credere di non essere interessati a quel tipo di video.

Altri metodi per evitare le anticipazioni online

Fermo restando che, forse, il metodo migliore per evitare in assoluto ogni tipo di spoiler è prendersi una pausa dai social media fino alla visione dell’opera che tanto attendevamo, per quanto riguarda il mondo del web esistono degli strumenti, non conosciuti da tutti, che potrebbero diventare una vera ancora di salvataggio per chi vuole leggere notizie evitando però ogni tipo di anticipazione.

Ad esempio browser come Google Chrome mettono a disposizione diverse estensioni anti-spoiler. Una delle più famose e utilizzate è Spoiler Protection 2.0, HideSpiler o Unspoiler, che semplicemente bloccano determinate parole chiave o nascondono le immagini che potrebbero rivelarci troppo di un contenuto che stiamo cercando. Se tutto questo comunque non bastasse, a volte può essere sufficiente il proprio intuito per restare alla larga dalle anticipazioni.

Il metodo più suggerito dagli appassionati per cercare di evitare gli spoiler è infatti evitare di cliccare su link di articoli che fin dal titolo sembrano rivelatori. Oppure, ancor meglio, evitare del tutto ogni tipo di contenuto inerente quel film o quella serie tv che vogliamo vedere, cercando di recuperare la visione il prima possibile.

Riproduzione riservata © 2023 - DG