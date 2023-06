Qual è il significato di Hollywood di Irama e Rkomi? La canzone parla delle storie d’amore folli e vengono citate anche le ex fidanzate.

Dopo il successo ottenuto con i duetti Luna piena a Cinque gocce, Irama e Rkomi sono tornati con una nuova canzone intitolata Hollywood. Il singolo anticipa un progetto ben più grande: un album a cui hanno lavorato interamente negli Stati Uniti. Vediamo il testo e il significato del brano.

Hollywood di Irama e Rkomi: il significato della canzone

Irama e Rkomi sono tornati a collaborare. La canzone Hollywood, lanciata il 9 giugno, anticipa l’album No stress, la cui uscita è fissata per il 7 luglio 2023. Il brano, a cui ha partecipato un grande amico di entrambi, Shablo, ha un mood leggermente più oscuro rispetto agli altri, ma invita a recuperare la libertà persa e a divertirsi senza freni. Insomma: è perfetto per la bella stagione. Il testo parla di un amore folle, i cui ricordi possono anche essere vere e proprie pugnalate. Per stessa ammissioni degli artisti, vengono citate le rispettive ex fidanzate.

“Sapere che era solo un gioco

Che dura troppo poco

Ma era bello da morire“.

Alcune relazioni, anche se la fine era ben chiara fin dall’inizio, lasciano ricordi piacevoli, che restano tali nonostante lo scorrere del tempo.

“Eppure non c’è niente che non vada davvero

Capita che entro in club e sono single

Ed esco con la prima tipa che ti assomigli“.

Hollywood di Irama e Rkomi, come già anticipato, cita anche alcune loro ex fidanzate. I nomi che maggiormente catturano l’attenzione sono quelli di Giulia De Lellis per il primo e Paola Di Benedetto per il secondo. Gli artisti riflettono sulla confusione che alcune storie d’amore possono creare, ma non riescono a capire se queste relazioni abbiano fatto bene o male.

Ecco il video di Hollywood di Irama e Rkomi:

Hollywood: il testo della canzone

No stress, baby, no stress

Ti cerco per Hollywood

Come mai, come mai, come mai mi fai morire…

Continua per il testo integrale

