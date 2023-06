Il nontouring è sempre più popolare tra le ragazze, ma di cosa si tratta esattamente? Ecco cosa vuole dire questa parola.

Il nontouring sta diventando sempre più popolare grazie al social TikTok che lo ha fatto diventare una vera e propria tendenza. Sono infatti milioni le visualizzazioni che questo hashtag ha sulla piattaforma amatissima dai giovani. Vediamo allora insieme cosa vuole dire questa parola e quando è corretto utilizzarla.

Origini : dagli Stati Uniti. Si tratta dell’abbreviazione di “non-countouring“.

: dagli Stati Uniti. Si tratta dell’abbreviazione di “non-countouring“. Quando si usa : si utilizza nel mondo del make-up per indicare l’utilizzo di illuminanti e correttori per esaltare il viso.

: si utilizza nel mondo del make-up per indicare l’utilizzo di illuminanti e correttori per esaltare il viso. Lingua : inglese.

: inglese. Diffusione: in tutto il mondo.

Il significato di nontouring

Negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede una nuova tendenza make up che si chiama nontouring. Se dal 2016 in poi c’è stata una grande diffusione del countouring – ossia dell’utilizzo di terre per scolpire il viso -, oggi le cose sono cambiate.

Divampata dapprima su TikTok, questa moda ha preso velocemente piede anche tra le vip più famose. Tale modo di truccare il viso consiste nel prediligere l’uso di illuminanti e correttori per rimpolpare il viso senza eccessi.

Chi ama il trucco con effetto nude, allora, dovrebbe di certo prediligere questa particolare tecnica. Essa regala difatti un effetto semplice che al tempo stesso appare anche parecchio elegante. Tra l’altro, si tratta di un ottimo modo per esaltare il proprio viso in estate.

Esempi d’uso

Ecco allora alcuni esempi d’uso in casi pratici per comprendere al meglio qual è il significato della parola:

“Io non amo molto truccarmi usando terre per scolpire il viso, per questo apprezzo davvero tanto il nontouring”.

“Visto quanto tempo passa a truccarsi sfruttando la tecnica del countouring, direi proprio che lei non è pro nontouring”.

“SillySissi secondo me è una tiktoker che ama il nontouring: è raro vederla molto truccata in effetti”.

