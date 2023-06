Cosa c’è sotto la botola di Caduta libera? Ecco il video che mostra dove cadono i concorrenti del noto show condotto da Gerry Scotti.

Da diversi anni ormai è uno degli show televisivi più amati dagli italiani. Game show arrivato su Canale 5 la prima volta nel 2015, condotto da uno dei volti più cari al pubblico delle reti Mediaset, Gerry Scotti, Caduta libera è un programma che unisce le curiosità delle nozioni di cultura generale delle domande al ‘brivido’ della caduta dei concorrenti. Sappiamo tutti, infatti, che i concorrenti che sbagliano finiscono nel baratro di una botola più o meno profonda. Ma dove cadono veramente i partecipanti al gioco di Caduta libera? La risposta definitiva l’ha fornita un video diventato virale sui social.

Caduta libera: svelato il mistero della botola

Programma italiano basato sul format israeliano La’uf al HaMillion dell’Armoza Formats, Caduta libera è ormai uno dei game show della fascia pre-serale più amata dagli italiani, grazie soprattutto alla celeberrima botola che tanti e tanti concorrenti ha accolto nel corso delle varie edizioni.

Gerry Scotti

Ma cosa si nasconde sotto la botola? A svelare il mistero era stata, qualche tempo fa, Cecilia Rodriguez. Protagonista di un’edizione speciale del game show, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva infatti rivelato a tutti i suoi fan cosa aveva trovato sotto i suoi piedi all’apertura della botola. D’altronde, il mistero poteva anche essere facile da risolvere.

Ovviamente il programma non può mettere a rischio l’incolumità dei giocatori, e di fatto sotto la botola sono posizionati dei cuscini che attutiscono al massimo il colpo. Dopo tanti anni di attesa, però, solo nelle ultime ore è diventato virale sui social un video che finalmente fa vedere cosa c’è davvero sotto la botola.

Mistero svelato: ecco dove cadono i concorrenti

Sappiamo che per poter partecipare al game show bisogna rispettare alcuni requisiti: è necessario rientrare in una fascia d’età compresa tra 18 e 55 anni, bisogna pesare meno di 100 chili e non si devono avere patologie collegate al cuore e alla schiena. Questo perché la caduta, per quanto su dei cuscini, può comunque provocare determinati rischi per la salute.

Tuttavia, va detto che il volo non è poi così pericoloso come potrebbe sembrare. La botola è infatti profonda solo tre metri e ad accogliere i concorrenti non c’è un semplice cuscino di gomma, ma una vera e propria vasca di cuscini spugnosi e di gomma piuma che permettono di attutire del tutto la caduta anche del giocatore più robusto.

Inoltre, i concorrenti sono obbligati dalla produzione a firmare una piccola assicurazione in caso di incidente, per prevenire ogni tipo di problema, e sono tenuti a provare l’atterraggio prima dell’inizio della registrazione. Infine, ad aiutarli sono presenti al di sotto della botola almeno un paio di persone assunte dalla produzione per seguire attentamente le cadute e intervenire qualora ce ne fosse bisogno. Insomma, una cura del dettaglio a prova di incidente: perché prevenire è sempre meglio che curare.

Di seguito il video diventato virale sui social che ha svelato dove cadono i concorrenti del game show:

@.antonioalvino e io che pensavo fossero almeno 10 metri di caduta ♬ suono originale – Antonio

Riproduzione riservata © 2023 - DG