Cosa si intende con la sigla AKAB? C’è differenza con ACAB? E quando si usa? Ecco tutte le risposte a queste domande!

Può capitare di imbattersi in un hashtag ad esempio che recita così: #akab. Spesso le persone non conoscono il suo significato, o lo confondono con un altro, legato all’odio verso la polizia, ovvero ACAB. Si trattano entrambi di acronimi, che hanno un significato ben preciso. Quali sono però le differenze e quali sono le origini di queste sigle particolari? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’argomento!

Il significato e l’origine di AKAB

AKAB deriva da ACAB, che è l’acronimo per “All Cops Are Bastards“, e si usa per indicare la propria avversione nei confronti delle forze dell’ordine. Si usa anche per risultare “ribelli“, ovvero che non ci si piega alle regole imposte dalla società, e di conseguenza si ha un comportamento di avversione nei confronti delle altre persone.

Da questo acronimo, è nata anche la variante AKAB, che si pone sempre l’obiettivo di far sembrare “ribelle”, ma in modo meno aggressivo nei confronti della polizia. La youtuber LaSabriGamer spesso usava questo hashtag, per dare l’idea di essere alternativa nei propri contenuti.

Esempi di AKAB

Come acronimo può significare “All Kebab are buoni“, ma è più legato alla fantasia di chi lo usa. Per LaSabriGamer è stata composta anche una canzone, ufficiale della youtuber, che si intitola proprio AKAB, dell’artista Manu.

Un altro esempio è legato all’acronimo ACAB, che si può leggere anche, in maniera opposta, come “All Cats Are Beautiful“, quindi è un hashtag che si usa in diversi casi specifici.

