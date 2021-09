Quali sono gli stati Whatsapp più divertenti? Diamo uno sguardo alle frasi e agli aforismi migliori per sorprendere i contatti più curiosi.

Gli stati Whatsapp si utilizzano, generalmente, per comunicare il proprio umore ai contatti più curiosi. Cosa scrivere quando l’intenzione è trasmettere contenuti divertenti? Diamo uno sguardo alle frasi e agli aforismi più esilaranti, perfetti per strappare qualche sorriso agli amici.

Stati Whatsapp divertenti: quali sono?

Uno stato Whatsapp divertente è utile per comunicare ai propri contatti, almeno a quelli più curiosi, che si sta vivendo un momento felice. Allo stesso tempo, però, può essere utilizzato anche per strappare una risata ad una persona cara che sta vivendo un momento non proprio sereno oppure per lanciare una frecciatina. Non tutti, però, sono in grado di partorire un pensiero che sia davvero esilarante. E’ per questo che, saper spulciare bene il web può rivelarsi utilissimo. Ci sono alcune frasi stato Whatsapp divertenti che, magari, sono prese in prestito da personaggi famosi, attori e, perché no, anche dai cartoni animati. Tra le migliori, ci sono:

Frasi divertenti per WhatsApp

Credo solo in due cose: nel sesso e nel decesso. (Woody Allen);

Se un orologio è fermo segnerà la giusta ora per due ore al giorno. (Hermann Hesse);

In principio era il verbo. No, in principio era il sesso. (Antonio Gramsci);

Il solo modo per liberarsi da una tentazione è cedervi. (Oscar Wilde);

Le mie piante finte sono morte perché non ho fatto finta di innaffiarle. (Mitch Hedberg);

Se i fatti non si adattano alla teoria, cambia i fatti. (Albert Einstein);

Un bambino di cinque anni lo capirebbe. Manda qualcuno a prendere un bambino di cinque anni. (Groucho Marx);

Non parlo a mia moglie da anni . non voglio interromperla. (Rodney Dangerfield);

Un pessimista è una persona che ha dovuto ascoltare troppi ottimisti. (Don Marquis);

Mi piacciono le lunghe camminate, soprattutto quando sono prese da persone che mi infastidiscono. (Fred Allen);

Dietro ogni grande uomo c’è una donna che alza gli occhi al cielo. (Jim Carrey)

Gli stati Whatsapp divertenti e originali non finiscono di certo qui. Potete anche pensare di aggiungere un tocco personale a quelli già scritti, magari, inserendo un’immagine che abbia a che fare con il messaggio che volete trasmettere.

Lo stato Whatsapp simpatico può essere utilizzato, ovviamente, anche per un semplice messaggio. Non solo, anche come frase rappresentativa di Stories di Instagram e Facebook. D’altronde, se lo scopo è divertire e strappare un sorriso, qualsiasi piattaforma va bene.

Quello che vuoi per me, il doppio lo auguro a te. (Totò);

Alcune persone ti trattano come se fossi Google, ti cercano solo se gli serve qualcosa! (Anonimo);

Non conosco la domanda, ma il sesso è certamente la risposta. (Woody Allen);

E’ necessaria una notevole conoscenza solo per realizzare l’estensione della tua stessa ignoranza. (Thomas Sowell);

Tra due mali, scelgo sempre quello che non ho mai provato prima. (Mae West);

Sii te stesso, qualsiasi altro è già stato scelto. (Oscar Wilde);

Tutte le generalizzazioni sono false, compresa questa. (Mark Twain);

Stupido è, chi lo stupido fa. (Tom Hanks in Forrest Gump);

L’ironia è sprecata quando si usa sugli stupidi. (Oscar Wilde);

Quale è il tuo consiglio per i giovani scrittori? Bevete, scopate e fumate molte sigarette. (Charles Bukowski);

La gente pensa che deve essere divertente essere un super genio, ma non capisce quanto è difficile sopportare tuti gli idioti del mondo. (Italo Calvino).

E’ bene sottolineare che stati divertenti da mettere su Whatsapp possono essere un’arma a doppio taglio. Alcuni contatti potrebbero sentirsi chiamati in causa, anche perché le frasi, comunicando uno stato d’animo, potrebbero rappresentare anche una frecciatina. Pertanto, fate attenzione ai messaggi per Whatsapp perché di persone con la coda di paglia ne è pieno il mondo.