Nel primo pomeriggio dell’11 settembre 2001 su ogni canale i programmi furono interrotti per lasciare spazio a edizione speciali del TG.

“Scrivile, scemo, un finale migliore, per quella puntata della Melevisione, interrotta da torri che andarono in fiamme, e bimbi che facevano domande”. Quella puntata della Melevisione citata dai Pinguini Tattici Nucleari nella loro canzone “Scrivile scemo” è rimasta nella memoria di tanti ragazzi e ragazze che l’11 settembre del 2001 erano ancora bambini e bambini che, in quello che sembrava essere un pomeriggio come un altro di fine estate, guardavano su Rai 3 le avventure di Tonio Cartonio e gli altri protagonisti del programma. Improvvisamente la puntata fu interrotta dalla sigla dell’edizione straordinaria del TG3 in cui veniva annunciato l’attentato alle Torri Gemelle di New York. E’ così che molti bambini in Italia scoprirono, anche prima dei loro genitori, quanto stava accadendo dall’altra parte del mondo.

Programmi TV interrotti l’11 settembre 2001

La Melevisione non fu l’unico programma interrotto quel giorno. Su Italia 1, quel martedì 11 settembre 2001, alle 14.45 (l’orario italiano dell’attentato), stava andando in onda una puntata della sitcom Otto sotto un tetto. Poi, all’improvviso, le risate lasciarono spazio all’incredulità, al terrore e anche alle lacrime quando nell’edizione straordinaria di Studio Aperto venne dato l’annuncio dell’attentato.

Torri Gemelle di New York

Quel pomeriggio anche su Canale 5 stava andando in onda una serie TV, in questo caso un episodio della terza stagione di Ally McBeal. Ma quel martedì 11 settembre del 2001 su Canale 5 venne interrotto anche il quiz Passaparola: Gerry Scotti, che lo conduceva, all’inizio del programma in onda nel tardo pomeriggio, diede immediatamente la linea a Enrico Mentana che condusse una lunga edizione speciale del TG5.

Anche sugli altri canali accadde lo stesso, con i vari programmi che improvvisamente lasciarono spazio ai telegiornali e a quei fatti che stavano accadendo a New York che avrebbero cambiato per sempre il mondo e anche il nostro modo di vivere.