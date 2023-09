Chi ha raggiunto il numero maggiore di ascolti nella serata di domenica 10 settembre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di domenica 10 settembre i palinsesti televisivi hanno regalato agli spettatori soprattutto serie tv tra cui L’allieva 3 su Rai 1 e La ragazza e l’ufficiale su Canale 5 ma anche film e intrattenimento. Ma chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti? Vediamo nel dettaglio i dati auditel della serata di ieri!

Alessandra Mastronardi

Sul podio: ‘L’Allieva 3’ al primo posto

Al primo posto per numero di ascolti troviamo Rai 1, la fiction L’Allieva 3 con Alessandra Mastronardi ha registrato 1.765.000 spettatori e il 12,5% di share. Subito dopo La ragazza e l’ufficiale in onda su Canale 5 ha interessato 1.696.000 spettatori pari al 14,6% di share. Su Rai 2 Pompei ha ottenuto uno share del 6,6% con 1.053.000 spettatori.

Fuori dal podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

FBI – Most Wanted in onda su Italia 1 ha registrato 972.000 spettatori e uno share del 6,2%. Su Rete 4 Zona Bianca ha interessato 786.000 spettatori e ottenuto uno share del 6,6%. Rachel in onda su Rai 3 ha invece totalizzato 786.000 spettatori con uno share del 4,9%.

Su TV 8 Italia’s Got Talent – Best of ha registrato 535.000 spettatori e uno share del 3,7%. Only Fun – Comico Show in replica sul Nove ha interessato 413.000 spettatori e ottenuto uno share del 2,9%. Infine su La 7 The Worth ha registrato il 2,3% di share con 306.000 spettatori.