La prima stagione su Netflix ha avuto un enorme successo, ora sono tanti i fan che si domandano se One Piece 2 si farà oppure no.

Appassionati dei manga ma non solo: la serie TV One Piece, che giovedì 31 agosto ha debuttato su Netflix, ha conquistato davvero tutti. I numeri di accessi fatti registrare dalle varie puntate sulla piattaforma streaming d’altronde non mettono: è così che la storia di Luffy e della sua ciurma di pirati, dopo aver conquistato i lettori dei manga e coloro che hanno visto l’anime, continua ad avere un grande successo. Ora sono in tanti a domandare se One Piece 2 si farà oppure no.

One Piece 2 ci sarà?

Al momento non è possibile rispondere con certezza riguardo al futuro della serie TV, Netflix non ha infatti ancora rilasciato comunicazioni e non si può quindi dire se One Piece 2 si farà oppure no. Ma le possibilità che la serie Tv prosegua con nuovi episodi sono davvero molto alte: prima di tutto per via del grande successo avuto in tutto il mondo dalla prima stagione, poi perché la storia da raccontare è ancora lungo e pure il finale lascia presagire che l’intenzione di Netflix non fosse quella di fermarsi dopo una sola stagione.

One Piece

Bisognerà quindi attendere una comunicazione ufficiale da parte del colosso della streaming ma si può comunque dire che con ogni probabilità One Piece 2 si farà.

One Piece 2: il cast

I personaggi di One Piece sono gli stessi che i fan del manga hanno imparato a conoscere leggendo i fumetti o guardando la serie animata.

Monkey D. Luffy è interpretato da Inaki Godoy, Mackenyu è Roronoa Zoro, Emily Rudd è Nami, Jacob Romero è Usopp mentre Taz Skylar è Sanji. Nel cast della serie TV troviamo poi anche McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, Steven Ward e Michael Dorman nei panni di Gold Roger.