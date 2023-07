Spuntano regole per mettersi in fila ai concerti che si svolgono a Campovolo: la polemica è esplosa in un lampo, vediamo perché.

E’ esplosa una polemica social non indifferente a causa di una serie di regole per mettersi in fila ai concerti che si svolgono a Campovolo. L’esibizione in questione è quella di Harry Styles, che arriverà in Italia tra qualche giorno. Vediamo perché si sta facendo tanto rumore per delle norme che non sono ufficiali.

Concerti a Campovolo: le regole per mettersi in fila

Il 22 luglio 2023, presso la RCF Arena di Campovolo, andrà in scena il concerto di Harry Styles. Si tratta dell’unica tappa italiana, nonché l’ultima in Europa dopo tre anni di tour. Probabilmente, proprio per questo, i fan si sono letteralmente accampati fuori dalla location dove si terrà il concerto e hanno stabilito una serie di regole per mettersi in fila. Ovviamente, non si tratta di norme ufficiali, ma di ‘leggi’ decise dagli stessi seguaci che sono arrivati sul posto con giorni di anticipo per accaparrarsi la zona sotto al palco.

Orari di appello per i fan e obbligo della presenza, compreso il dovere di trascorrere la notte in tenda fuori da Campovolo: sono queste le regole per la fila che i seguaci di Harry Styles, compresi coloro che arrivano fuori dall’Italia, devono rispettare. Le immagini che ritraggono le responsabili, se così possiamo chiamarle, mentre danno ordini sono diventate virali e la polemica è esplosa in un lampo.

NON QUESTO tanto se finisce come a italia loves romagna finiscono a sberle e urla pic.twitter.com/oyFY9alfnC — (valentina) (@comelezanzare) July 17, 2023

Concerti a Campovolo: cosa succede se non si rispettano le regole?

Le regole per la fila inerente i concerti a Campovolo hanno dato il via ad una polemica degna di nota. C’è chi, giustamente, ha acquistato il biglietto e non ha alcuna intenzione di rispettare norme inventate da fan un po’ troppo sfegatate che si sono accampate fuori dall’arena una settimana prima. Ci sono altri che, sprovvisti di tickets, provano a trovare un modo per passare comunque i controlli. Ovviamente, c’è anche qualcuno che apprezza l’organizzazione delle sostenitrici nostrane di Harry Styles. E’ bene sottolineare che, trattandosi di regole per la fila non ufficiali, quanti non le rispetteranno non andranno incontro ad alcuna sanzione.