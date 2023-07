Le migliori frasi sulle vacanze: citazioni e aforismi per lasciarci ispirare prima di partire alla scoperta di una nuova città o un nuovo paese.

Le vacanze rappresentano per tutti noi un momento di straordinaria pace e libertà, un’oasi che ci concede serenità allontanandoci, almeno per qualche giorno, dal frastuono della quotidianità. Sono il momento in cui il nostro cuore si innalza in volo e l’anima si concede alle avventure più intriganti. Ogni anno, quando arriva il momento di preparare le valigie e partire per una nuova destinazione, è naturale sentirsi pervasi da un’eccitazione spesso contagiosa. E le frasi sulle vacanze riescono spesso a catturare in maniera perfetta l’essenza di questi momenti carichi di gioia e felicità, che a volte durano però solo pochi attimi. Scopriamo insieme alcune delle più belle in assoluto.

Frasi sulle vacanze: le più belle

Ogni vacanza racchiude in sé un universo di emozioni, la gioia dell’imminente partenza, l’eccitazione di lasciarsi alle spalle la routine quotidiana, la meraviglia nel perdersi in un luoghi nuovi e affascinanti. Una vacanza non è solo un semplice viaggio, ma un’esperienza formativa che ci permette di scoprire qualcosa in più di noi stessi attraverso il confronto con mondi che possono spesso essere anche molto diversi da quelli cui siamo abituati.

Se vuoi prepararti spiritualmente per le tue prossime vacanze, cercando di lasciare alle tue spalle il lavoro, cosa sempre meno semplice per gli italiani, ecco alcune frasi che potrebbero darti ispirazione, riflettendo anche sull’importanza che diamo a questo momento di riposo rispetto al resto della nostra vita:

– Se fossi un medico, prescriverei una vacanza a tutti i pazienti che considerano importante il loro lavoro. (Bertrand Russell)

– La civiltà si misurerà dai mesi di vacanze che i lavoratori strapperanno ai padroni. (Maurice Toesca)

– Si potrebbe dire che la vacanza è una sorta di tempo del gioco: esiste solo nel momento in cui si può interrompere lo scorrere della vita lavorativa e inserire uno stop, una pausa, appunto un momento in cui si sospende ciò che si fa quotidianamente. (Domenico Canciani)

– La vacanza è breve per definizione, altrimenti sarebbe qualcos’altro: pellegrinaggio, esplorazione, desiderio di cambiare vita. (Duccio Canestrini)

– Uno dovrebbe essere una persona diversa non in vacanza, ma dopo la vacanza. (Gerhard Ulenbruck)

– L’odore degli aghi dei pini, abeti, e il profumo di un albero di natale. Questi per me sono gli odori delle vacanze. (Blake Lively)

Altre citazioni da leggere prima di partire per un viaggio

Le frasi sulle vacanze che abbiamo appena letto ci ricordano che è nell’atto di viaggiare che riscopriamo noi stessi, nutriamo la nostra curiosità e arricchiamo il bagaglio delle nostre esperienze. Dalla riva di una spiaggia appartata alle vette innevate delle montagne, dall’atmosfera incantata delle città storiche alla maestosità della natura selvaggia, ognuna di queste citazioni è un invito a spalancare le porte del nostro cuore all’ignoto e all’incredibile bellezza del mondo.

Se quelle che abbiamo proposto fin qui non sono riuscite però a ispirarti, lasciati trasportare da altre citazioni sulle vacanze, alcune anche ironiche, in grado di farti immergere in un mondo fatto di sorprese e tante emozioni:

– Essere in vacanza è non avere niente da fare e avere tutto il giorno per farlo. (Robert Orben)

– Desideriamo spiagge assolate, e poi passiamo il tempo a tenere il sole lontano dalla nostra pelle, l’acqua salata fuori dai nostri corpi, e la sabbia fuori dalle nostre cose. (Erma Bombeck)

– L’unica ragione per la quale chiediamo alle altre persone come è andata la loro vacanza è perché vogliamo raccontare la nostra. (Chuck Palahniuk)

– Coraggio uomo. Sappi apprezzare questa villeggiatura, questo mutare una volta tanto, come l’aria, il punto di vista… ti aiuta a deporre la spoglia, per qualche istante a fingerti Dio. (Paul Klee)

– Il segreto del successo è di fare della vostra vocazione la vostra vacanza. (Mark Twain)

– È sorprendente come le persone trascorrano più tempo a pianificare la loro prossima vacanza che il loro futuro. (Patricia Fripp)