Non solo biondissima, magra, sempre truccata e alla moda: conosciamo la storia e i segreti della ‘donna perfetta’, conosciuta al mondo come Barbie…

Nata da un’idea di Ruth Handler, cofondatrice con il marito Elliot della Mattel, Barbie, nella sua storia, ha seguito tutte le tappe dell’evoluzione della donna nel tempo. E allo stesso tempo per molte donne ha segnato diverse tappe importanti dell’infanzia – e non solo.

All’anagrafe si chiama Barbie Millicent Roberts ed è nata il 9 marzo 1959 a Willow, nel Wisconsin, sotto il segno dei Pesci. Barbie altro non è se non il diminutivo del nome della figlia della sua creatrice: Barbara Handler.

Ha quattro sorelle minori: Skipper (1964), Tutti (1966), Stacie (1992), Shelly (1995) e Krissy (1999) e un fratello, Todd (1966).

A lungo è stata solo l’archetipo della bellona americana, bionda e in apparenza superficiale e pigra, ma con gli anni ha saputo riscattarsi. Con il passare degli anni e l’evolversi delle epoche, il suo corpo è cambiato (oggi è anche tall, petite, curvy…) e anche la sua immagine non è più quella di ragazza di bell’aspetto ma priva di spessore. Si è emancipata ed è la dimostrazione che le bambine possono diventare tutto ciò che desiderano. Ma siete sicuri di sapere tutto su di lei?

Chi è Barbie?

Barbie non è una che ama stare con le mani in mano (o farsi mantenere!): non è laureata all’università, ha studiato alla Willow High School, ma parla correttamente 50 lingue.

bambola Barbie

Ha svolto egregiamente quasi tutte le professioni, intraprendendone esattamente 150. Il suo curriculum è a dir poco eccezionale: assistente di volo per la compagnia American Airlines, astronauta, medico, atleta olimpionica, giocatrice di basket professionista, candidata alla Presidenza, principessa, game developer… insomma, non male per una che viene spesso accusata di essere come ‘solo una bambola’!

Anzi, ormai, a 60 anni suonati è tutt’altro che ‘solo una bambola’: ha un profilo Instagram, un canale Youtube, dei videogiochi e anche una linea di abbigliamento…

La vita privata di Barbie: Ken e…

La sua migliore amica è Midge, della quale è stata testimone di nozze. Le amiche di Barbie hanno sempre rispecchiato le diversità del mondo reale: c’è Christie, l’amica afro-americana, e poi Teresa e Kira, rispettivamente ispanica e asiatica. Ha anche un’amica in sedia a rotelle, Becky.

Nel 2004, in un periodo caratterizzato da molte separazioni tra coppie famose, anche Barbie è stata la protagonista di uno scandalo: ha rotto con il suo storico fidanzato, Ken. Dopo un breve flirt con un surfista, nel 2011 Barbie e Ken sono tornati insieme.

La coppia, però, non si è mai sposata e non ha mai avuto figli.

6 curiosità su Barbie

• La modella Claudia Schiffer è stata a lungo definita ‘la Barbie delle passerelle’, motivo per cui la Mattel le ha dedicato una bambola nel 2017.

• La Barbie più venduta di tutti i tempi è la Totally Hair Barbie (1992) quella con i capelli che arrivano fino ai piedi.

• La calciatrice brasiliana Ketlen Wiggers, attaccante, è conosciuta con il soprannome di Barbie, per via della sua carnagione chiara, dei fluenti capelli biondi e dei brillanti occhi azzurri.

• Anche l’italianissima Rosanna Marziale è diventata una Barbie: nel 2019, l’azienda americana le ha dedicato una bambola riconoscendole il merito di esser riuscita a rompere gli schemi e diventare un’ispirazione per le future generazioni.

• Al suo colore preferito, il rosa, è stato dedicato anche un Pantone: il rosa Barbie PMS 219.

• La modella ucraina Valeria Lukyanova, grazie a numerosi interventi chirurgici si è aggiudicata l’appellativo di Barbie umana.