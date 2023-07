Quali sono le frasi motivazionali per la palestra più incisive di sempre? Vi presentiamo una selezione di citazioni che trasmettono grinta.

La motivazione giusta è necessaria per raggiungere ogni tipo di obiettivo, in qualsiasi ambito. E’ per questo che vi presentiamo una selezione di frasi motivazionali pronunciate da grandi personaggi, utili per ottenere quel pizzico di grinta in più che serve per affrontare le sfide in palestra.

Le più belle frasi motivazionali per la palestra

Lo sport è fondamentale nella vita di tutti, grandi e piccini. Quanti amano la palestra, ad esempio, sanno benissimo che le frasi motivazionali sono importantissime durante gli allenamenti. Un po’ come la musica giusta, anche le citazioni dei grandi sportivi riescono a dare la carica per affrontare circuiti sfiancanti. Da Arnold Schwarzenegger a Michael Jordan, ma anche personaggi storici come Napoleone Bonaparte: sono tanti i personaggi che hanno pronunciato pensieri in grado di donare quel pizzico di forza in più. Di seguito, una selezione di frasi motivazionali:

Le ultime tre o quattro ripetizioni sono ciò che fa crescere il muscolo. Questa zona di dolore divide un campione da chi non lo è. (Arnold Schwarzenegger)

Devi aspettarti grandi cose da te stesso, prima ancora di farle. (Michael Jordan)

Ci sono solo due cose da ricordare. Numero uno, non fermarti. Numero due, vai avanti! (Frank Zappa)

La soddisfazione sta nello sforzo, non nel risultato. (Mahatma Gandhi)

Non puoi mettere un limite a tutto. Più sogni, più lontano arriverai. (Michael Phelps)

Se il corpo è debole, la mente non sarà forte. (Thomas Jefferson)

Il coraggio non è avere la forza di andare avanti, è andare avanti quando non hai più forze. (Napoleone Bonaparte)

Ho odiato ogni minuto di allenamento, ma mi dicevo “Non rinunciare. Soffri ora e vivi il resto della vita come un campione”. (Muhammad Ali)

La differenza tra il possibile e l’impossibile sta nella determinazione di una persona. (Tommy Lasorda)

La musica è per l’anima quello che la ginnastica è per il corpo. (Platone)

Che tu pensi di farcela o di non farcela, avrai ragione comunque. (Henry Ford)

La forza non viene dal vigore fisico. Viene da una volontà indomabile. (Mahatma Gandhi)

Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l’intelligenza che si vincono i campionati. (Michael Jordan)

Più difficile è la vittoria, più grande è la felicità nel vincere. (Pelé)

Il bodybuilding non è i 90 minuti in palestra. È uno stile di vita. (Lee Priest)

Perdere fiducia nel proprio corpo significa perdere fiducia in se stessi. (Simone De Beauvoir)

Se non puoi volare, corri, se non puoi correre, cammina, se non riesci a camminare, allora striscia, ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. (Martin Luther King Jr.)

Non limitare te stesso. Molte persone si limitano a ciò che pensano di poter fare. Puoi andare fino a dove ti porta la tua mente. Ciò che credi, ricorda, lo puoi ottenere. (Mary Kay Ash)

La pazienza, la persistenza e il sudore costituiscono una combinazione imbattibile per il successo. (Napoleon Hill)

Non basta guardare i gradini, bisogna salire le scale. (Václav Havel)

Se non giochi per vincere, non giocare affatto. (Tom Brady)

Non importa quanto tu sia lontano dal tuo obbiettivo, inizia ad avvicinartici. Con la forza della goccia che scava la roccia, con la fede che sposta le montagne e, soprattutto, con la passione che brucia nel cuore. (Arnold Schwarzenegger)

What hurts today makes you stronger tomorrow. (Jay Cutler)

Non fermarti quando sei stanco, fermati quando hai finito. (Marilyn Monroe)

Potrebbero esserci persone con più talento di te, ma non hai scuse se qualcuno lavora più duro di te. (Derek Jeter)

C’è una forza motrice più forte del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà. (Albert Einstein)

Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta. (Giampiero Boniperti)

Il corpo dice ciò che le parole non possono. (Martha Graham)

Ben fatto è meglio che ben detto. (Benjamin Franklin)

Nessun limite eccetto il cielo. (Miguel de Cervantes)

L’azione è la chiave fondamentale di ogni successo. (Pablo Picasso)

Credi in te stesso e se all’inizio non ci riesci, fingi, così ad un certo punto ti verrà automatico. (Venus Williams)

Vinci come se fossi abituato a farlo, perdi come se ti piacesse cambiare di tanto in tanto. (Ralph Waldo Emerson)

Frasi motivazionali per avere un pizzico di grinta in più

Le frasi motivazionali sono sono utili solo per la palestra, ma anche per tutte le altre attività o circostanze che richiedono un pizzico di grinta in più. Di seguito, una selezione di citazioni a tema: