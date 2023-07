A causa delle temperature elevate degli ultimi giorni, aumentano in tutta Italia i blackout causati dal caldo: come ottenere gli indennizzi?

La nuova ondata di calore africano ha causato blackout in tutta Italia, tanto che si parla di vera e propria allerta. Le interruzioni di energia elettrica possono portare ad una serie di danni, ai quali i cittadini possono far fronte con alcuni indennizzi, che variano in base al comune di residenza. Vediamo come si ottengono.

Blackout causati dal caldo: cosa sta accadendo in Italia?

Per colpa delle temperature record degli ultimi giorni, la popolazione nostrana si è ritrovata a fare i conti con dei blackout improvvisi dell’energia elettrica. A causare questi incidenti è stato proprio il caldo eccessivo. A Catania, ad esempio, i cittadini si sono visti privati dell’acqua perché il gestore del Servizio idrico integrato ha subito l’interruzione della fornitura elettrica in diversi impianti dell’azienda. Soltanto nel mese di giugno, Milano ha registrato 462 interruzioni di erogazione di energia elettrica, mentre a Roma i disservizi hanno portato al blocco delle persone in metropolitana, senza aria condizionata e linee telefoniche attive.

A denunciare questa spiacevole, e in alcuni casi pericolosa situazione, è stata l’organizzazione Consumerismo No Profit che, basandosi sui dati di E-Distribuzione, ha parlato proprio di “allerta blackout” in tutto il Paese. Per far fronte a questi disagi, sono stati stabiliti una serie di indennizzi che i cittadini possono ottenere per sopperire ai danni causati dal caldo.

“In un momento in cui gli utenti hanno maggiore bisogno di elettricità, disservizi di questo tipo arrecano un danno enorme alla popolazione. Oltre all’impossibilità di usare ventilatori e condizionatori, e quindi di difendersi dal caldo, i continui blackout energetici rischiano di danneggiare elettrodomestici e, nel caso di frigoriferi e freezer di case private, ristoranti ed esercizi commerciali, di deteriorare tonnellate di cibo con danni economici enormi”, ha dichiarato Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo.

Come ottenere gli indennizzi causati dal blackout?

Secondo la normativa attualmente in vigore, per far fronte ai danni causati dai blackout si può far richiesta di una serie di indennizzi. Per accedere, però, si deve essere in possesso di una serie di requisiti, che variano a seconda della dimensione del comune di residenza. Il risarcimento viene applicato in questi casi:

Comuni con meno di 5000 abitanti: se l’interruzione è superiore alle 16 ore;

Comuni con un numero di abitanti compreso tra 5000 e 50’000 abitanti, se l’interruzione supera le 12 ore consecutive;

Più di 50’000 abitanti, se l’interruzione supera le 8 ore consecutive.

Quando l’interruzione supera i limiti sopra esposti scattano gli indennizzi: 30 euro al superamento, con 15 euro in più ogni quattro ore di blackout. La cifra massima è fissata a 300 euro. L’indennizzo viene riconosciuto direttamente nella bolletta del mese successivo al disguido.