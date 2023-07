Elon Musk ha cambiato il logo di Twitter: il simpatico uccellino celeste ha lasciato il posto ad una lugubre X. Piovono critiche.

Nuova impresa da parte di Elon Musk: l’imprenditore ha cambiato il logo di Twitter. Invece che il simpatico uccellino celeste, quanti utilizzeranno il social network dei cinguettii vedranno una grande X nera. Una scelta azzardata, che ha già riscosso parecchie critiche.

Musk cambia il logo di Twitter: l’uccellino lascia il posto ad una lugubre X

“Presto diremo addio al logo di Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini“, ha annunciato Elon Musk nelle ultime ore. Detto, fatto: il social network, da sempre identificato con un simpatico uccellino celeste, ha dato il benvenuto alla sua nuova immagine. Larry T Bird, nome che il co-fondatore Biz Stone aveva scelto in onore di Larry Bird, ex giocatore di basket dei Boston Celtics, ha lasciato il posto ad una lugubre X nera.

Dalle prime luci dell’alba di lunedì 24 luglio 2023, quanti hanno utilizzato Twitter si sono immediatamente resi conto dell’accaduto. Musk lo aveva promesso e l’ha fatto: ha sostituito l’uccellino con un nuovo logo. “Doveva essere cambiato da tempo“, ha sottolineato Elon quasi a giustificare la nuova immagine del social network.

Twitter si trasformerà in X, l’app per tutto: la decisione di Musk

Non solo il logo, Musk ha intenzione di rivoluzionare quasi del tutto Twitter. Elon la vuole trasformare in “X, l’app per tutto“. L’intenzione è quella di far diventare l’applicazione un luogo virtuale che gli utenti possono utilizzare per fare qualsiasi cosa, perfino i pagamenti. Per il momento, il miliardario ha ricevuto parecchie critiche, soprattutto per il logo. “Non ha molto senso un marchio riconosciuto a livello globale con un simbolo generico“, ha tuonato Jason Goldman, ex di Twitter. La scelta di Musk si rivelerà vincente? Staremo a vedere, anche se attualmente le posizioni contrarie alla sua gestione superano di gran lunga quelle favorevoli.