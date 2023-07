Gli eredi di Aldo Gucci hanno messo in vendita la casa di famiglia situata ad un passo dal centro storico di Roma: il prezzo è stellare.

Sognate di vivere in una casa meravigliosa immersa nel verde ma ad un passo dal centro storico di Roma? La casa della famiglia Gucci potrebbe fare per voi, a patto che abbiate un conto in banca a parecchi zeri. Gli eredi del fondatore Aldo hanno messo in vendita la dimora costruita negli anni Cinquanta: ecco com’è fatta e quanto costa.

Gucci: in vendita la casa di famiglia di Roma

Gli eredi Gucci ha deciso di mettere in vendita la casa di famiglia situata a Roma. Si tratta di una proprietà costruita per volere di Aldo Gucci, quando nel 1940 lasciò Firenze per trasferirsi a vivere nella Capitale e seguire da vicino l’espansione dell’azienda. La villa, che grazie al gusto della moglie Olwen Price presenta anche dettagli tipicamente inglesi, è stata ultimata nel 1951, anno in cui tutta la famiglia vi si trasferì.

La dimora si trova a dieci minuti dal centro storico ed è immersa in un parco di ben 10.000 metri quadrati. La proprietà composta da una villa padronale di ben 1200 mq del tutto ristrutturata negli anni Novanta e da un’altra casa da ristrutturare di 300 mq, con accesso da Via Pecori Giraldi. La prima dispone di un giardino di 7000 mq, mentre l’altra gode dei restanti 3000 mq.

La villa principale si estende su quattro piani, tutti collegati da una bellissima scala in legno a forma di conchiglia e da un comodo ascensore, per un totale di 12 camere e altrettanti bagni. Ci sono diversi soggiorni, alcuni con camino e uno con un pianoforte a coda, una sala da pranzo e uno studio molto elegante. Tutte le stanze godono di una bellissima vista su Roma e, ovviamente, non manca una magnifica terrazza panoramica.

Quanto costa la villa della famiglia Gucci?

La villa della famiglia Gucci vanta una grande piscina con spogliatoi e bagni, un grande garage e un altro parcheggio esterno coperto, una sala giochi/biliardo, una zona lavanderia e un’ala completamente dedicata al personale di servizio, con tanto di camere e garage. La dimora è in vendita su Forbes Global Properties a 15 milioni di euro.